مغالطات برنامج الجزيرة ”ما خفي أعظم“ عن الاستثمار في دبي (فيديو إرم)

صورة واحدة تكفي لإظهار حجم المغالطات المضحكة، التي غرقت فيها قناة الجزيرة القطرية، وهي تحاول استهداف مدينة دبي بالبرنامج المسمى ”ما خفي أعظم“.

وجاء البرنامج كله تقريبا مبنيا على قضية رجل الأعمال الكندي الفلسطيني عمر عايش أو أشخاص مرتبطين به، لكن ما أخفته قناة الجزيزة تكشفه هذه الصورة.

فالسيد عمر عايش وثيق الصلة بقطر وعلاقته متشابكة مع بنك قطر الأول للاستثمار، حيث عقد الطرفان شراكة منذ سنوات ويمتلك البنك القطري 12% من أسهم شركة عمر عايش ”نوبلز“ العقارية على الأقل، وهذا وحده كفيل بنسف كل ادعاءاته ضد دبي ودولة الإمارات، فلماذا أخفت الجزيرة هذه الحقيقة الهامة عن الجمهور؟

اللافت هنا أيضا؛ هو تغير أقوال عايش ما قبل الاستثمار القطري، فكيف يدعي عدم الثقة في دبي ومع ذلك يؤسس فيها شركته ”نوبلز“ العقارية مباشرة بعد قضية تعمير.

ويتحدث آنذاك بكل ثقة لصحيفة البيان في دبي، بأن الإمارات بكل أسواقها هي الملاذ الآمن للاستثمارات.

بل إن عمر عايش يعود قبل أشهر ويؤكد أن السوق الإماراتي يعد الأفضل عالميا للاستثمار العقاري.