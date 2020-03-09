 سلطان عمان يعين شهاب بن طارق وزيرا للدفاع – إرم نيوز‬‎

سلطان عمان يعين شهاب بن طارق وزيرا للدفاع

سلطان عمان يعين شهاب بن طارق وزيرا للدفاع

المصدر: إرم نيوز

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الإثنين، 10 مراسيم، أبرزها مرسوم بتعيين شقيقه شهاب بن طارق آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ليصبح بذلك وزيرا للدفاع في السلطنة.

وقضت المراسيم، بتعيين جمال بن حسن الموسوي أمينا عاما للمتحف الوطني، والتصديق على اتفاقية التعاون بين سلطنة عمان والهند، كما قضت بانضمام سلطنة عمان إلى المجلس الدولي للتمور، فضلا عن تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي.

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