سلطان عمان يعين شهاب بن طارق وزيرا للدفاع

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الإثنين، 10 مراسيم، أبرزها مرسوم بتعيين شقيقه شهاب بن طارق آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ليصبح بذلك وزيرا للدفاع في السلطنة.
قضى المرسوم الأول بتعيين سمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 9, 2020
وقضت المراسيم، بتعيين جمال بن حسن الموسوي أمينا عاما للمتحف الوطني، والتصديق على اتفاقية التعاون بين سلطنة عمان والهند، كما قضت بانضمام سلطنة عمان إلى المجلس الدولي للتمور، فضلا عن تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي.