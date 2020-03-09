سلطان عمان يعين شهاب بن طارق وزيرا للدفاع

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الإثنين، 10 مراسيم، أبرزها مرسوم بتعيين شقيقه شهاب بن طارق آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ليصبح بذلك وزيرا للدفاع في السلطنة. قضى المرسوم الأول بتعيين سمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 9,…