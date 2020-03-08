الهند تعتقل زوجين مسلمين بتهمة الانتماء لداعش والتخطيط لهجوم

اعتقلت السلطات الهندية، يوم الأحد، زوجين مسلمين، على خلفية الاحتجاجات في البلاد ضد قانون الجنسية المثير للجدل، زاعمة أنهما ينتميان لتنظيم داعش.

ونقلت وسائل إعلام هندية عن الشرطة، أن الزوجين جاهانجب سامي، وهينا بشير بيج، وهما كشميريان، اعتقلا لصلتهما بتنظيم داعش خراسان الأفغاني.

واتهمت مصادر الشرطة الزوجين بـ“التخطيط لهجوم انتحاري في دلهي، وحث الشباب المسلم على تنفيذ هجمات إرهابية“.

وقالت إن الاعتقال الذي تم يوم الأحد، جاء بعيد مراقبة جهاز الاستخبارات لكليهما.

ونقلت صحيفة ”إنديان إكسبريس“ عن مسؤول في الشرطة قوله إن ”الزوج والزوجة كانا يحرضان على الاحتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد“.

وأضاف أن الزوجين كانا يديران منصة على مواقع التواصل الاجتماعي تسمى ”اتحاد المسلمين الهنود“ من أجل حشد الدعم ضد السلطات.

يشار إلى أن موجة الاحتجاجات على قانون الجنسية الذي يسهل الحصول على الجنسية الهندية للاجئين من أفغانستان وباكستان وبنغلادش من غير المسلمين، بدأت في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فيما تجددت الموجة الحالية من الاحتجاجات الشهر الماضي، وشهدت اشتباكات وإضرام النيران في محال وسيارات.

كما اندلعت اشتباكات بين المحتجين وقوات الشرطة تخللها مقتل العشرات.