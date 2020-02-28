السعودية تعلق دخول مواطني مجلس التعاون الخليجي إلى مكة والمدينة

قررت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بشكل مؤقت.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، إنه ”وفي ظل الاعتبارات الصحية الاستثنائية القائمة حالياً في بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإنه تقرر تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بشكل مؤقت“.

وأضافت الوزارة أنه ”يستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون الذين مضى على تواجدهم في السعودية 14 يومًا متصلة ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بفيروس كورونا، بحيث يتقدم الراغبون منهم بأداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة؛ للحصول على تصريح خلال فترة التعليق المؤقت“.

وتؤكد حكومة المملكة بأنها تتابع عن كثب تطورات انتشار الفيروس وتداعياته بصورة مستمرة، وأنه تتم مراجعة الإجراءات الاحترازية وفق ما يستجد، وسوف يتم اتخاذ إجراءات إضافية إذا استدعت الحاجة ذلك — وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) February 28, 2020

وأشارت الوزارة إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية تتابع عن كثب تطورات انتشار الفيروس وتداعياته بصورة مستمرة، وأنه تتم مراجعة الإجراءات الاحترازية وفق ما يستجد، وسوف يتم اتخاذ إجراءات إضافية إذا استدعت الحاجة ذلك“.

وأكدت الخارجية السعودية أن هذا القرار جاء ”بناءً على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية لمحاصرة الفيروس ومنع انتشاره محليًا وعالميًا، وتعزيز الإجراءات الوقائية القائمة لتوفير أقصى درجات الحماية، وتطبيق معايير السلامة حفاظاً على الحالة الصحية لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف“.