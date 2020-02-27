السعودية تعلق إصدار التأشيرات السياحية لمواطني دول تفشى فيها كورونا

أعلنت وزارة السياحة السعودية، تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من عدة دول تفشى فيها فيروس كورونا، وعلى رأسها الصين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن الوزارة ”أنها وبالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة في المملكة قررت تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من: الصين، وإيطاليا، وكوريا، واليابان، وماليزيا، وسنغافورة، وكازاخستان“.

كما قررت الوزارة إيقاف العمل مؤقتا بالتأشيرات السياحية المصدرة سابقا لمواطني تلك الدول.

وأشارت إلى ”استمرار العمل بإصدار التأشيرات السياحية إلكترونيا أو عند الوصول لمواطني الدول الأخرى المسموح لها سابقا“، مؤكدة ”عدم السماح لحاملي التأشيرة السياحية بزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة“.

وبينت أنه ”فيما يتعلق بالتأشيرات السياحية الصادرة لمواطني الدول الأخرى غير المشمولة في التأشيرة الإلكترونية، يمكن التحقق من إمكانية زيارة المملكة من خلال الاتصال على الهاتف السياحي من خارج المملكة“.

وأضافت: ”أما حاملو التأشيرة الأمريكية والبريطانية والشنغن، فيمكنهم التحقق من إمكانية الحصول على التأشيرة السياحية من خلال الهاتف السياحي أيضا“.

وأكدت الوزارة أن ”هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة“.

وكانت السلطات السعودية أعلنت أمس الخميس، سلسلة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، على رأسها تعليق إصدار التأشيرات لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي.