قرقاش: حل أزمة قطر في معالجة أسبابها

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش إن أزمة قطر كانت نتاجا طبيعيا للسياسات التدخلية للدوحة، وبحثها عن أدوار جدلية.

وأضاف قرقاش الذي كان يتحدث اليوم الإثنين في ندوة ”أمن الخليج“ التي نظمها مركز الإمارات للدراسات الإستراتيجية، إن حل أزمة قطر من الضروري أن يقوم على معالجة أسبابها.

وبدأت أزمة قطر بمقاطعتها من قبل السعودية والإمارات ومصر والبحرين، في يونيو عام 2017، في ظل غياب أفق للحل بين دول المقاطعة والدوحة.

ومؤخرا كشف وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن ”تقدم طفيف“ تحقق في سبيل حل الخلاف، لكن الوزير ذاته قال إن المفاوضات علقت.

والأسبوع الماضي زعمت وزراة الخارجية القطرية، أن السعودية رفضت منح تصريح دخول لوزيرتها للصحة من أجل حضور اجتماع خليجي يعقد في المملكة، ما يعني أن الأزمة تراوح مكانها.