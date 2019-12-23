 قرقاش عن أزمة قطر: نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء – إرم نيوز‬‎

قرقاش عن أزمة قطر: نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء

قرقاش عن أزمة قطر: نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء

المصدر: فريق التحرير

نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، وجود خطوات جدية من طرف قطر، لإنهاء أزمتها مع الدول الأربع التي تقطاطعها.

ويأتي حديث قرقاش بعد إشاعة أثيرت أخيرا وتسريبات، عن خطوات متسارعة، في تجاه حل وشيك للأزمة، قبل أن يتضح من مخرجات القمة الخليجية في الرياض وما أعقبها من مواقف، أن الحل لم ينضج بعد.

وقال أنور قرقاش في تصريحاته اليوم: ”سألني ضيف أجنبي عن تطورات أزمة قطر فأجبته: نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء“.

وأضاف الوزير الإماراتي، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: ”مكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هو قطر“.

واندلعت الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وبين قطر، عام 2017، إذ قاطعت الدول الأربع الدوحة، بعد اتهامها بدعم الإرهاب، واتباع سياسة تهدد أمن المنطقة.

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