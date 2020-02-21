قرقاش: إجلاء الإمارات لطلبة ومقيمين عرب من الصين قرار إنساني

أفاد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، بأن قيام بلاده بإخلاء طلبة ومقيمين عرب من الصين قرار إنساني.

وأعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء الماضي، أن دولة الإمارات تكفلت بإجلاء الطلاب اليمنيين العالقين في مدينة ووهان الصينية التي ينتشر فيها فيروس كورونا.

وقال قرقاش: ”قرار الإمارات إجلاء مجموعة كبيرة من الطلبة والمقيمين العرب من مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا ونقلهم إلى مركز للصحة الوقائية في الدولة قرار إنساني مسؤول“.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”نعتز بالأيادي البيضاء لقيادة الإمارات ومبادراتها، وفعل الخير ليس بغريب عن أرض الخير“.