الكويت.. براءة الناشط نواف البدر من تهمة إدارة حساب ”عتيج المسيان“

قضت محكمة الاستئناف في الكويت، الخميس، ببراءة الناشط الحقوقي نواف البدر (من فئة البدون)، من تهمة إدارة حساب ”عتيج المسيان“، التي بدأ التحقيق فيها منذ شهر تموز/ يوليو 2019.

وعلق الناشط نواف البدر، الذي أفرج عنه في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، على حكم البراءة الصادر الخميس.

وذكر محامي الدفاع: ”صدر اليوم حكم نهائي من محكمة الاستئناف ببراءة موكلي السيد / نواف البدر من تهمة إدارة حساب #عتيج_المسيان من محكمة الجنايات / أمن دولة. هذا ولله الحمد من قبل ومن بعد“.

المحامي محمد عبدالله العنزي :

صدر اليوم حكم نهائي من محكمة الاستئناف ببراءة موكلي السيد / نواف البدر من تهمة ادارة حساب #عتيج_المسيان من محكمة الجنايات / امن دولة.

هذا ولله الحمد من قبل ومن بعد@LawyerAlenezi pic.twitter.com/rzYtB9EFAS — نواف البدر (@NawafAlbader) February 20, 2020

وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حكما ببراءة البدر من إدارة الحساب المذكور، إضافة إلى إصدار عدة أحكام لاحقا من محكمة الجنح ببراءته من تهم متعددة، تتعلق بذات القضية التي شغلت عددا من النشطاء والحقوقيين على مدى أشهر.

وبدأت قضية حساب ”عتيج المسيان“ قبل نحو سبعة أشهر، حين سجن المتهم الرئيسي البدر وآخرون، لتتم إحالة القضية إلى الجنايات، في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، ومن ثم إخلاء سبيل خمسة متهمين في القضية، في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بكفالة مالية بقيمة 3 آلاف دينار لكل منهم.