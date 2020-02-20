العثور على جثة صياد مصري بعد 10 أيام من غرقه في المياه الإقليمية الكويتية

عثرت الجهات المختصة في الكويت، اليوم الخميس، على جثة الصياد المصري أحمد الخواجة الذي فُقد منذ 10 أيام بعد انقلاب قاربه عند مدخل نقعة الشملان.

واختفى الصياد ”الخواجة“ الذي كان برفقة صياد آخر منذ تعرض قاربهما لانقلاب، حيث تم إنقاذ الصياد الآخر ونقله إلى المستشفى، في حين لم يتم العثور على ”الخواجة“ الذي استمرت عمليات البحث عنه من قبل الجهات الرسمية والصيادين والمتطوعين منذ 10 أيام.

وقال ظاهر الصويان، رئيس اتحاد الصيادين الكويتيين:“الحمد لله تم، اليوم، العثور على جثة الصياد المفقود والذي كان مفقودًا تقريبًا منذ 10 أيام بسبب انقلاب الطراد مقابل نقعة الشملان، نسأل الله له الرحمة والمغفرة“.

وأرفق ”الصويان، تعليقه بمقطع مصور من موقع العثور على جثة الصياد المصري الذي سبق أن طالب ذووه بتكثيف الإجراءات للعثور على جثمانه وإعادته إلى عائلته لدفنه.