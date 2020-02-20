الأمن الكويتي يضبط مقرا للأعمال غير القانونية

كشف رجال الأمن في دولة الكويت عن وكر تديره 4 فلبينيات لإجراء عمليات إجهاض مقابل مبالغ مالية ونشاطات أخرى غير مشروعة.

وعثر رجال الأمن إثر وصولهم إلى مكان البلاغ (الوكر) على جنين غير مكتمل احتفظن به داخل زجاجة، كما وجدوا طفلة مجهولة الهوية عمرها 3 سنوات.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن رجال أمن محافظة الفروانية اشتبهوا بامرأتين تتمشيان في إحدى المناطق وبرفقتهما طفلة صغيرة، وباستيقافهما والتحقق من هويتيهما وهوية الطفلة (يقارب عمرها 3 سنوات)، تبين أنهما لا تحملان أي إثباتات، فأحيلتا مع الطفلة إلى التحقيق.

وكشفت التحقيقات، أن الامرأتين تقيمان في شقة مؤجرة، وبتفتيشها، فوجئ رجال الأمن بالعثور على زجاجة كبيرة بداخلها جنين غير مكتمل، كما وجدوا فلبينيتين أخريين مسجلا بحقهما بلاغي تغيب، إحداهما منذ عام 2012، فألقي القبض عليهما.

وإثر تحقيقات، تبين أن الفلبينيات الأربع يقمن بعمليات إجهاض غير قانونية مقابل المال.