رئيس وزراء إثيوبيا يصل الإمارات (صور وفيديو)

وصل رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا، أبي أحمد علي، اليوم الخميس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بحضور الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، إلى جانب السفير الإثيوبي لدى الإمارات سليمان دفوو.

وجرى لقاء في قاعة كبار الزوار في المطار، حيث تم بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وإثيوبيا، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

ويضم الوفد الإثيوبي، السيدة الأولى في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية زيناش تياشو، والدكتورة هيروت كاساو وزيرة الثقافة والسياحة، وأدانش أببي وزيرة العائدات، وموفريحات كامل وزيرة السلام.