صدور الحكم بحق النائب الكويتي السابق ناصر الدويلة في قضية ”الإساءة“ للإمارات

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، ببراءة الكاتب السياسي والبرلماني السابق، ناصر الدويلة، من تهمة الإساءة إلى دولة الإمارات، بحسب موقع ”أمن ومحاكم“ المختص بنقل الأخبار الأمنية والقضائية.

وكانت النيابة العامة استدعت الدويلة، قبل عدة أشهر؛ للتحقيق معه في تهمة إساءته للإمارات، بناء على شكوى الأخيرة ضده؛ بسبب تغريدات سابقة له، وُصفت بالمسيئة، وتم الإفراج عنه آنذاك بكفالة مالية.

ويعود أصل التغريدات التي تم بناء عليها تقديم شكوى ضد الدويلة، إلى عام 2014، حيث قال وقتها إن ”تغريدته جاءت ردا على مغرد إماراتي سخر من الشعب الكويتي ورموزه، دون أن يذكر اسمه“.

وسبق أن أحيل الدويلة إلى القضاء في بلاده؛ بتهم تتعلق بالإساءة إلى السعودية من خلال تغريدات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه حصل على حكم بالبراءة من تلك التهم.

ودائما ما تثير مواقف وآراء الدويلة ردود فعل مستهجنة في دول الخليج، إذ يتهم بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها عدة دول خليجية بأنها ”جماعة إرهابية“.