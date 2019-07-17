دعوى قضائية لمنع دخول الكويتي ناصر الدويلة لمصر بسبب ”خلية الإخوان“

أقام المحامي المصري سمير صبري دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة، طالب فيها بإدراج اسم الكاتب السياسي والبرلماني الكويتي السابق ناصر الدويلة، على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية، على خلفية تغريداته حول جماعة الإخوان المسلمين المتهم بالتعاطف معها.

وقال المحامي صبري إن ”الدويلة اعتاد الهجوم على دول الخليج ومساندة جماعة الإخوان“، وذلك على خلفية قضية الخلية الإخوانية المصرية التي تم القبض عليها أخيرًا في الكويت وتسليمها لمصر، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وجاءت مطالبة المحامي المصري بمنع دخول الدويلة إلى بلاده، على خلفية تغريدة الأخير التي جاء فيها ”تصرّف وزارة الداخلية الكويتية مخالف للدستور، وما جرى عليه العمل في الكويت منذ الاستقلال وتسليم المعارضين السياسيين أمر ترفضه جميع الدساتير الحديثة، وللأسف كان بيان وزارة الداخلية الكويتية يتضمن تنازلًا عن سيادة الكويت بعدم محاكمة خلية إرهابية وتسليمها لمصر التي توسعت جدًّا في تدخلها“.

تصرف وزارة الداخلية الكويتيه مخالف للدستور وما جرى عليه العمل في الكويت منذ الاستقلال و تسليم المعارضين السياسيين امر ترفضه جميع الدساتير الحديثه وللاسف كان بيان وزارة الداخليه الكويتيه يتضمن تنازل عن سيادة الكويت بعدم محاكمة خليه ارهابيه وتسليمها لمصر التي توسعت جدا في تدخلها — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 13, 2019

وأضاف المحامي المصري: ”أمام هذه التصريحات التي أدلى بها الدويلة ومساندته لجماعة الإخوان، فقد أصبح دخوله مصر أمرًا غير مرغوب فيه، ولن يسمح الشعب المصري بأن تطأ قدماه تراب مصر الطاهر“.

ودائمًا ما تثير مواقف وآراء الدويلة ردود فعل مستهجنة في دول الخليج، إذ يتهم بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها بضع دول خليجية بأنها ”جماعة إرهابية“ في حين تنشط بشكل علني في الكويت.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها ضبطت 8 عناصر من خلية إخوانية مصرية، صدر بحقهم أحكام بالسجن في مصر، لضلوعهم في ارتكاب عمليات إرهابية في مصر وتم تسليمهم للسلطات المصرية.