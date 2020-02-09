سلطنة عمان تصدر طابعا بريديا يحمل شعار ”القدس عاصمة فلسطين“

أصدرت سلطنة عمان، طابعا بريديا جديدا يحمل شعار ”القدس عاصمة فلسطين“ في موقف يعكس كما يبدو، نظرة البلد الخليجي للقضية الفلسطينية بالتزامن مع خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ“صفقة القرن“، المثيرة للجدل.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن بريد السلطنة أطلق الطابع الجديد ”إجلالا وتقديرا لأحد المدن الأكثر قدسية في العالم العربي والإسلامي“.

وأضافت الوكالة الحكومية، أن الخطوة تستهدف ”التأكيد على دعم #العالم_العربي للقضية الفلسطينية ضمن التعاون المشترك مع اللجنة العربية الدائمة للبريد التي تم تأسيسها بواسطة جامعة الدول العربية في عام 1954“.

ويحمل الطابع الجديد صورة لقبة الصخرة المشرفة في المسجد الأقصى، بينما يعلوها علم الدولة الفلسطينية وعلى جانبيه حمامتان باللون الأبيض في رمز عالمي للسلام.

وقال الرئيس التنفيذي لبريد عُمان، عبد الملك بن عبدالكريم البلوشي، إن ”السلطنة تُعد في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية“، لافتا إلى أن ”إطلاق الطابع الجديد جاء بمثابة رسالة موحدة تؤكد للعالم أن القدس عاصمة فلسطين“.

وأعرب ”عن أمله في أن يحظى هذا الطابع بقبول المهتمين بالإرث الثقافي والتاريخي لمدينة القدس وأن يكون بمثابة رسالة سلام للعالم أجمع“.

ووجد الطابع الجديد تداولا لافتا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وربطه كثير من المعلقين بموقف رسمي معارض لـ“صفقة القرن“ من قبل سلطنة عمان، التي فاجأ سلطانها الراحل قابوس بن سعيد، أواخر العام 2018، العالم باستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، خطة السلام في الشرق الأوسط، التي زعم أنها تقدم حلا يقوم على دولتين، لكنها قوبلت برفض فوري من الفلسطينيين مقابل ترحيب من الإسرائيليين، قبل أن تبدي غالبية دول العالم العربي والإسلامي رفضا مماثلا لشروط الصفقة المزعومة.