 سلطنة عمان تنصح بتجنب السفر إلى الصين بسبب فيروس ”كورونا“ – إرم نيوز‬‎

سلطنة عمان تنصح بتجنب السفر إلى الصين بسبب فيروس ”كورونا“

سلطنة عمان تنصح بتجنب السفر إلى الصين بسبب فيروس ”كورونا“

المصدر: رويترز

نصحت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الجمعة، بتجنب السفر إلى الصين بسبب تفشي فيروس ”كورونا”.

وقالت الوزارة في منشور على تويتر: ”ننصح بتجنب السفر إلى جمهورية الصين الشعبية إلا للضرورة القصوى مع الأخذ بالإجراءات الوقائية“.

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