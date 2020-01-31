سلطنة عمان تنصح بتجنب السفر إلى الصين بسبب فيروس ”كورونا“

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نصحت وزارة الصحة العُمانية، اليوم الجمعة، بتجنب السفر إلى الصين بسبب تفشي فيروس ”كورونا”. وقالت الوزارة في منشور على تويتر: ”ننصح بتجنب السفر إلى جمهورية الصين الشعبية إلا للضرورة القصوى مع الأخذ بالإجراءات الوقائية“.