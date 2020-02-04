الإمارات واليونان تؤكدان رفضهما أي إجراءات تهدد الاستقرار في البحر المتوسط

بحث ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، تطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط والأزمة الليبية.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، فإن ”الجانبين أكدا توافق وجهات النظر الإماراتية – اليونانية في دعم العمل على إيجاد تسوية للأزمة في ليبيا تلبي طموحات الشعب الليبي في التنمية والسلام، وتضع حدا لتدفق العناصر الإرهابية إلى أراضيها، وعبرا عن مساندتهما الجهود الدولية والإقليمية في هذا الخصوص“.

ونقلت الوكالة أن ”الطرفين شددا على رفض أي سياسات أو إجراءات تهدد الاستقرار في البحر المتوسط، لما له من أهمية كبيرة بالنسبة إلى الأمن والسلم الدوليين، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي بشأن الحدود البحرية والتعامل مع موارد النفط والغاز في المنطقة“.

وأشارت ”وام“ إلى أن اللقاء تناول كذلك ”العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة“.

وبينت أنه ”تم الاتفاق على تشكيل لجان عمل مشتركة للمضي قدما في تطوير أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وصولا إلى هذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال الفترة القادمة“.