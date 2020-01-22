محمد بن زايد يبحث هاتفيا مع ميركل نتائج ”مؤتمر برلين“ حول ليبيا

ناقش الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، نتائج ”مؤتمر برلين“ حول ليبيا.

كما بحث الطرفان، خلال اتصال هاتفي، وفق تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“، تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى ”تعزيز العلاقات الثنائية“.

تلقيت اتصالًا هاتفياً من المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل..ناقشنا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية ونتائج " مؤتمر برلين حول ليبيا " وأهمية إيجاد حلول سلمية تخدم تطلعات الشعب الليبي إلى الأمن والاستقرار. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 22, 2020

وأشار إلى أنه جرى التطرق إلى ”أهمية إيجاد حلول سلمية تخدم تطلعات الشعب الليبي إلى الأمن والاستقرار“.

وعقد، الأحد الماضي، مؤتمر برلين في ألمانيا، بمشاركة 12 دولة، على رأسها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وبمشاركة 4 منظمات دولية وإقليمية، وبحضور طرفي النزاع في ليبيا؛ لوضع أسس لإنهاء الحرب وحالة عدم الاستقرار في ليبيا.

وفي ختام المؤتمر الذي استمر بضع ساعات، تعهدت الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي التزام حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية.