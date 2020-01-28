محكمة كويتية تصدر حكمها في قضية تظاهرات البدون

قضت محكمة الجنايات في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، بالحبس المؤبد ضد محمد والي العنزي واثنين آخرين بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، والامتناع عن النطق بالعقاب والبراءة لباقي المتهمين الـ12 في قضية تظاهرات ”البدون“ في تيماء.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن المحكمة قضت بإبعاد المتهمين المدانين عن البلاد بعد انقضاء محكوميتهم.

ويعتبر محمد والي العنزي، الحاصل على الجنسية البريطانية، مؤسس حركة الكويتيين البدون، وكان من أكثر الداعين للبدون في الخروج باحتجاجات للمطالبة بحقوقهم.

وتسببت قضية انتحار الشاب عايد يوم الـ7 من يوليو/ تموز من العام الماضي، شنقا بمدينة سعد العبدالله في محافظة الجهراء، بازدياد توتر قضية ”البدون“ في الكويت، ودفعت أعدادا كبيرة منهم للخروج في احتجاجات عديدة للمطالبة بالنظر في أوضاعهم.