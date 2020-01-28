الكويت.. احتماء مروج مخدرات بسفارة كاد يتسبب باشتباك أمني

تسبب مروج مخدرات في دولة الكويت بإرباك لرجال المكافحة أثناء مطاردتهم له، حيث احتمى داخل كشك حراسة تابع لمقر دبلوماسي في منطقة الجابرية.

بدورهم، ظن حراس أمن المنشآت أن هناك اقتحاما لمقر دبلوماسي، إلا أنهم ما لبثوا أن تداركوا الموقف، ومكنوا رجال المكافحة من القبض على المروج، حيث تمت إحالته إلى الجهات المختصة.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، تتبع رجال مكافحة المخدرات مطلوبا خلال تواجده في سيارته، إلا أن المطلوب شعر بأحد يطارده، فأوقف سيارته في منطقة الجابرية، وترجل منها ثم انطلق هاربا، فلاحق رجال المكافحة المطلوب حتى وصل إلى مقر دبلوماسي تابع لإحدى السفارات، واحتمى داخل كشك الحراسة فيها، وأثناء محاولة رجال المكافحة القبض عليه، قامت قوة حماية السفارات التابعة لوزارة الداخلية بالتصدي لهم، خشية أن يكونوا بصدد اقتحام المقر الدبلوماسي، إلا أن رجال المكافحة عرّفوا عن أنفسهم، وتمكنوا من ضبط المتهم الذي اتضح أنه من فئة غير محددي الجنسية ”بدون“، وبتفتيش سيارته عُثر فيها على مخدرات وصناديق خمور أحيل بها إلى جهة الاختصاص.