 الكويت .. ضبط 5 متهمين بالاعتداء على حدث قبل عامين – إرم نيوز‬‎

الكويت .. ضبط 5 متهمين بالاعتداء على حدث قبل عامين

الكويت .. ضبط 5 متهمين بالاعتداء على حدث قبل عامين

المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت، خمسة أحداث بناء على أمر من النيابة العامة بسبب اعتدائهم على حدث قبل عامين، وتم ضبط الأحداث عقب تقديم بلاغ من قبل والد المجني عليه ضدهم، وسط جهود لضبط ثلاثة أحداث آخرين شاركوا بالاعتداء على ابنه.

وقالت وزارة الداخلية إنه ”تم إعادة القضية إلى الواجهة عقب تداول مقطع فيديو الاعتداء على المجني عليه وتهديده بالسلاح قبل عامين، حيث باشر والده بالتقدم بشكوى إلى الجهات الأمنية المعنية“.

وأصدرت نيابة الأحداث على الفور، أمرا بضبط وإحضار المتهمين جميعهم ليباشر قطاع الأمن الجنائي تنفيذ الأوامر بضبط المتهمين.

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