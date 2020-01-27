الكويت .. ضبط 5 متهمين بالاعتداء على حدث قبل عامين

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت، خمسة أحداث بناء على أمر من النيابة العامة بسبب اعتدائهم على حدث قبل عامين، وتم ضبط الأحداث عقب تقديم بلاغ من قبل والد المجني عليه ضدهم، وسط جهود لضبط ثلاثة أحداث آخرين شاركوا بالاعتداء على ابنه.
وقالت وزارة الداخلية إنه ”تم إعادة القضية إلى الواجهة عقب تداول مقطع فيديو الاعتداء على المجني عليه وتهديده بالسلاح قبل عامين، حيث باشر والده بالتقدم بشكوى إلى الجهات الأمنية المعنية“.
وأصدرت نيابة الأحداث على الفور، أمرا بضبط وإحضار المتهمين جميعهم ليباشر قطاع الأمن الجنائي تنفيذ الأوامر بضبط المتهمين.
توضح الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الحاقاً للبيان الصادر منها حول واقعة اعادة نشر وتداول مقطع فيديو اعتداء على حدث وتهديده بسلاح ناري، إذ تؤكد الإدارة ان الواقعة حدثت قبل عامين وعند إعادة تداول الفيديو على مواقع التواصل قام والد المجني عليه بالتقدم بشكوى إلى مخفر
"1” pic.twitter.com/eNPs8gkF3k
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) January 27, 2020
شرطة خيطان وتم احالتها إلى نيابة الاحداث التي باشرت اجراءاتها بإصدار قرار بضبط واحضار المتهمين الذين جميعهم ( احداث ) ، وعليه تحرك قطاع الأمن الجنائي تنفيذاً لقرارات النيابة العامة، وتم ضبط 5 من المتهمين وجارٍ تكثيف الجهود لضبط الثلاثة متهمين الآخرين.
“2”
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) January 27, 2020