الكويت .. ضبط 5 متهمين بالاعتداء على حدث قبل عامين

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت، خمسة أحداث بناء على أمر من النيابة العامة بسبب اعتدائهم على حدث قبل عامين، وتم ضبط الأحداث عقب تقديم بلاغ من قبل والد المجني عليه ضدهم، وسط جهود لضبط ثلاثة أحداث آخرين شاركوا بالاعتداء على ابنه. وقالت وزارة الداخلية إنه ”تم إعادة القضية إلى الواجهة عقب تداول مقطع فيديو الاعتداء…