دبي تطلق ”الجواز اللوجستي العالمي“ في دافوس

أطلق نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، الجواز اللوجستي عالميًا، عبر أكبر تجمع اقتصادي عالمي في دافوس.

وقال بن راشد في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“: ”أعلنا قبل عام إطلاق خط دبي للحرير ضمن ”وثيقة الخمسين“.

وتابع: ”اليوم تم إطلاق الجواز اللوجستي عالمياً عبر أكبر تجمع اقتصادي عالمي في دافوس تأكيداً على تقدمنا في تحقيق مشروعنا الاستراتيجي لضمان مستقبل واعد لاقتصادنا، بحلول تؤكد مكانة دبي كحلقة وصل داعمة للتجارة العالمية“، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية ”وام“.

أعلنا قبل عام إطلاق "خط دبي للحرير" ضمن "وثيقة الخمسين".. واليوم تم إطلاق الجواز اللوجستي عالمياً عبر أكبر تجمع اقتصادي عالمي في دافوس تأكيداً على تقدمنا في تحقيق مشروعنا الاستراتيجي لضمان مستقبل واعد لاقتصادنا بحلول تؤكد مكانة دبي كحلقة وصل داعمة للتجارة العالمية. pic.twitter.com/J8TPWh9sqx — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 22, 2020

وأكد خلال جلسة على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي ضمت قيادات اقتصادية عالمية من أكثر من 20 دولة، أن“التجارة رافد رئيس لاقتصاد الإمارات.. وتاريخنا معها وخبراتنا الطويلة في معاملاتها تؤهلنا للقيام بدور ريادي يدعم مستقبل التجارة العالمية ويضمن فرصا اقتصادية متكافئة للجميع.. نتطلع للعمل مع شركائنا لجعل خط دبي للحرير ضمانة لمستقبل اقتصادي مزدهر للمنطقة والعالم“.