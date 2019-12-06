محمد بن راشد: نبحث عن رائد للمهمة الإماراتية الثانية في الفضاء 

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الجمعة، عن رغبة حكومته في استقطاب رائد فضاء، لصالح مهمة بلاده الثانية في الفضاء.

وفي سبتمر الماضي، أرسلت دولة الإمارات، الرائد هزاع المنصور إلى الفضاء، في مهمة علمية هي الأولى لها هناك، ضمن بعثة ضمت رائدًا روسيًا وآخر من الولايات المتحدة الأمريكية، على متن مركبة فضاء روسية، أقلتهم لمحطة الفضاء الدولية، قبل أن يعودوا بعد نهاية المهمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”نبحث عن رائد فضاء إماراتي جديد للمهمة الإماراتية الثانية في الفضاء“.

وأضاف: ”لمن يرى في نفسه الطموح والطاقة والعزيمة من أبنائنا وبناتنا التسجيل في مركز محمد بن راشد للفضاء.. المهمة مستمرة ومسيرتنا نحو الفضاء ما زالت في بدايتها“.