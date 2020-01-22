الكويت توافق على محققين من الفلبين بقضية مقتل عاملة

نقلت الخارجية الفلبينية عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله عن موافقة الكويت السماح للمحققين في الفلبين الانضمام إلى التحقيق في قضية مقتل العاملة المنزلية جانيلين فيلافيندي داخل منزل مواطن، وفق حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي.

وكانت الحكومة الفلبينية فرضت حظرا شاملا على إرسال عمالتها إلى الكويت قبل نحو أسبوعين، على خلفية وفاة العاملة فيلافيندي.

وقالت تقارير فلبينية إن ”الحكومة فرضت الحظر الشامل على إرسال العمالة الجديدة بكافة التخصصات إلى الكويت، عقب وفاة الخادمة التي قيل إنها تعرضت للتعذيب والإيذاء الجنسي، حسب ما أظهره تشريح المكتب الوطني للتحقيقات في الفلبين“.

وتوفت الخادمة الفلبينية، جانيلين فيلافيندي، في أواخر شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إذ نقلها العسكري الذي تعمل في منزله إلى المستشفى، إلا أنها كانت فارقت الحياة، ليبادر الكادر الطبي بالمستشفى بإبلاغ وزارة الداخلية بعد أن رصدوا وجود آثار اعتداء على جسد الخادمة، تم بعد ذلك إيقاف العسكري وزوجته.

وشهدت العلاقات الفلبينية الكويتية توترا في العام 2018، على خلفية جريمة العثور على جثة خادمة فلبينية مجمدة في ثلاجة بإحدى الشقق، مر على وفاتها عام كامل، أعلن بعدها الرئيس الفلبيني حظرا على إرسال العمالة للكويت، قبل أن يتوصل البلدان إلى اتفاق جديد بشأن العمالة، ورفع الحظر عن ذلك في شهر أيار/ مايو من العام ذاته.