الكويت تعتقل الفاشنيستا سارة الكندري وزوجها بسبب مقطع“ خادش“

هاجم ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي (وهو من البدون)، بعد القبض عليهما من قبل الجهات الأمنية لإخلالهما بالآداب العامة ولتعمدهما استفزاز متابعين حتى يتلقوا شتائم وانتقادات، ليقوما لاحقا برفع قضايا والاستفادة ماديا.
وكان مقطع الفيديو – الذي تسبب بضبطهما لمحتواه الذي وصف بأنه ”غير أخلاقي“ وتم حذفه من قبل الجهات الأمنية – قد أثار سخطا من قبل ناشطين، حيث علق مغرد عبر موقع التواصل ”تويتر“: ”طاحو بهالحركة وكفو خلهم يتوبون عن هالحركة الي جعلت ناس تاخذ قروض علشان تدفع بسببهم“.
وظهر أحمد العنزي في المقطع المتداول وهو يقوم بتسريح شعر زوجته ”الكندري“، التي علقت لاحقا بالقول إن زوجها ”لمس خاصرتها وليس مكان آخر في جسدها كما يظن آخرون“.
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الشرطة الكويتية تلقي القبض على شخص من فئة "البدون" وزوجته المواطنة، عقب نشرهما فيديو غير أخلاقي على حسابهما في "تويتر" يجمعهما ببعضهما البعض في وضع أثار الاستنكار، وحُركت دعوى للنيابة العامة بحق المواطن وزوجته، حملت مسمى "الإخلال بالآداب العامة"، وفق وسائل إعلام كويتية. . #إرم_نيوز #الكويت #بدون #فيديو #الشرطة #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #kuwait
وكتبت ”سارة“: ”عالم مخفه ..اهل العقول براحه ..ماعاد فيه حياء..استغفرالله العظيم“.
وانتقد ”عبدالله الغامدي“: ”شووواذ لا أصل ولا فصل ولاعادات ولا تقاليد ولا يمثلون إلا أنفسهم ولا يتابعهم الا مرضى العقول .. نسأل الله السلامة“.
وعلق طلال: ”طاحو بهالحركة وكفو خلهم يتوبون عن هالحركة الي جعلت ناس تاخذ قروض علشان تدفع بسببهم“.
وسبق أن خرج الزوجان في مقطع فيديو، قالا فيه إنهما ”خرجا من عند محامي بعد شكاوى قدموها ضد أشخاص معروفين ومشاهير بسبب شتائم وجههوها لهم (..).
#باقون_هنا وافهم pic.twitter.com/qTC7kKlMQM
— ساره الكندري (@ssoorn_alkandar) January 20, 2020
وكانت التحقيقات الأولية مع الزوجين أظهرت أنهما تعمدا نشر الفيديو بشكل مستفز لإثارة المتابعين حتى يتلقوا شتائم وانتقادات حادة ليقوما على إثرها برفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين.