تحذير من محاولة اغتيال عبدالله النفيسي بـ ”عبوة ناسفة“

أعلن محامي النائب الكويتي السابق، المثير للجدل عبدالله النفيسي، في بيان نشره عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، اليوم الخميس، عن ورود تحذير بوجود محاولة اغتيال للنفيسي عبر زرع عبوة ناسفة في سيارته.

وقال المحامي عادل عبدالهادي في بيانه إن ”التهديد ورد في رسالة الكترونية لموقع صحيفة ”القبس“ الرسمي وهي الشركة المعدة لحلقات برنامج الصندوق الأسود“، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية عن التهديد.

وأضاف المحامي أنه تواصل مع النفيسي مباشرة بعد رسالة التهديد، حيث يتواجد حالياً خارج البلاد، مؤكدا اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة بشأن التهديد الوارد، ومخاطبة الجهات الأمنية، بعد معلومات بوجود محاولة لاغتياله.

ونشر المحامي عبدالهادي فحوى الرسالة المرسلة ومفادها أن ”جريدة القبس تلقت رسالة من حساب إلكتروني تطلب تحذير الدكتور عبدالله النفيسي من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في سيارته، مطالبا بأخذ الحيطة والحذر وحماية النائب السابق“.

الشكوى المقدمة للنائب العام بشأن التحذير الذي ورد لنا عن وجود محاولة اغتيال الدكتور #عبدالله_النفيسي @DrAlnefisi #الصندوق_الأسود pic.twitter.com/wj0bYRvmUO — عادل عبدالهادي (@AdelAHadi) January 16, 2020

وفيما لم تصدر السلطات الكويتية حتى الآن توضيحا بشأن التحذير من محاولة الاغتيال المزعومة، لم يتسن لـ ”إرم نيوز“ التأكد مما ورد في بيان المحامي عادل عبد الهادي من جهة مستقلة.