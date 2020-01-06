الكويت.. قرار ضبط عبدالله النفيسي يشعل الجدل

ثارت تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قرار ضبط وإحضار النائب السابق المثير للجدل عبدالله النفيسي على خلفية قضية رفعها ضده محام كويتي يتهمه بالإٍساءة لدولة الإمارات.

وقال الداعية الكويتي المرتبط بجماعة الإخوان محمد العوضي قبيل منتصف ليل الأحد الإثنين إن النفيسي موجود في منزله ولم يتعرض للضبط أو الاعتقال من قبل الجهات الأمنية.

ولم تصدر أي إشارة في الإعلام الكويتي بشأن توقيف النفيسي رغم الجدل الواسع الذي تثيره قضيته، فقد دافع عنه مؤيدوه بشدة، كيث كتب المغرد نياف العتيبي: ”الدكتور #عبدالله_النفيسي قامة كويتية ذو مبدأ ثابت لايُمل سماعه ومايملك من تاريخ متين ، الله يحفظه ويطول عمره على الطاعة والصحة والعافية“.

وقال المحامي عبدالله البذالي: ”من باب الأمانة والمسئولية وصدق رسالتي وبراً بقسمي للدفاع عن الحق من خلال مهنتي بعيداً عن المصالح الشخصية أعلن عن تبرعي للدفاع عن الدكتور #عبدالله_النفيسي دون مقابل“

في المقابل انتقد مغردون النفيسي بشدة، وغرد علي بن شعلان: ”هذا الكهل المنافق الدكتور عبدالله النفيسي يجمع بين المتناقضات فهو سني اخواني وشيعي ملالي وتركي عثماني يضمر الشر ظاهراً وباطناً للعرب وله اتباع في كل بلد عربي انه خبيث فأحذروه ..“

وقال الصحفي السعودي المعروف عضوان الأحمري: ”يبدو أن كثير من شباب ومراهقي الكويت، والفاشينستا الرجاليين لا يعرفون تاريخ إساءات وافتراءات ”عبدالله النفيسي“ تجاه دول المنطقة. مجرد مهرج متقلب، يدعي العلم والمعرفة وهو سيد الجهل.“

يذكر أن محكمة الجنايات في الكويت أصدرت، أمس الأحد، أمرا بضبط وإحضار النفيسي على خلفية قضية الإٍساءة لدولة الإمارات، وذلك بسبب عدم حضوره للمحكمة، فيما أجلت القضية لجلسة 2 فبراير المقبل.

وكان المحامي الكويتي عبدالمحسن الموسى قد تقدم ببلاغ ضد النفيسي، منذ سنتين، لدى النيابة العامة؛ بتهمة ما أسماه تكرار النفيسي ”إساءته المتعمدة لدولة الإمارات الشقيقة وحكامها، وخروجه عن أدبيات النقد المسموح به، كما أن ما ذكره النفيسي يعتبر إساءة بالغة، ما قد يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، وهو ما يعد مجرّما وفق قانون الجزاء“.

وكان النفيسي قد نشر عبر تويتر تغريدة، جاء فيها: ”محمد دحلان يحكم الإمارات. وإسرائيل تحكم دحلان. فكر فيها بعمق“، وأثارت التغريدة حينها سيلاً من الردود والتعليقات الخليجية الغاضبة؛ ما دفعه إلى حذف التغريدة.

والنفيسي معروف بقربه من جماعة الإخوان، وآرائه التي تهاجم الإمارات، كما يرصد المغردون الخليجيون بشكل متسمر تناقض آرائه المتضاربة.

وغرد د.شجاع المطرفي الهذلي: ”#عبدالله_النفيسي يقول دحلان فلسطيني يحكم الامارات وإسرائيل تحكم دحلان طيب يازنادقة الاخوان وعبيدالماسونية هالشايب الهرم وانتم منشان الله فكروا فيها بعمق من يحكم قطر عزمي عضوالكنيسة الاسرائيلي مستشار ذو صفة رسمية بمرتبة وزير بقطر ..دحلان لاصفة له رسمية ولايقابل رئيس الاركان الاماراتي“.