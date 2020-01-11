نعي عربي واسع للسلطان العماني قابوس بن سعيد

نعى رؤساء وملوك ومسؤولون عرب، اليوم السبت، سلطان عمان قابوس بن سعيد، الذي توفي، أمس الجمعة، عن عمر ناهز 79 عامًا.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر تويتر:“رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة.. رحل السلطان قابوس طيب الله ثراه.. تعازينا لإخوتنا في عمان.. تعازينا للأمة العربية والإسلامية.. تعازينا لكل محب لعمان الثقافة والتاريخ والأصالة.. ونسأل الله أن يلهم الشعب الشقيق الصبر والسلوان ويجعل الفردوس الأعلى مثوى قائد النهضة العمانية“.

رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة … رحل السلطان قابوس طيب الله ثراه … تعازينا لإخوتنا في عمان..تعازينا للأمة العربية والإسلامية … تعازينا لكل محب لعمان الثقافة والتاريخ والأصالة .. ونسأل الله أن يلهم الشعب الشقيق الصبر والسلوان ويجعل الفردوس الأعلى مثوى قائد النهضة العمانية pic.twitter.com/R4pYuYNgpz — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 11, 2020

كما نعى ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سلطان عمان، وقال في تغريدة على تويتر:“فقدت عُمان الشقيقة والأمتان العربية والإسلامية قائدًا حكيمًا، وقامة تاريخية كبيرة، رحم الله السلطان قابوس، رحل عنا أخ عزيز ورفيق درب الشيخ زايد، تقاسما بحكمتهما وإخلاصهما النهوض بشعبيهما وخدمة وطنيهما، نعزي أسرته الكريمة وشعبه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته“.

فقدت عُمان الشقيقة والأمتان العربية والإسلامية قائدًا حكيمًا، وقامة تاريخية كبيرة، رحم الله السلطان قابوس، رحل عنا أخا عزيزا ورفيق درب الشيخ زايد، تقاسما بحكمتهما وإخلاصهما النهوض بشعبيهما وخدمة وطنيهما، نعزي أسرته الكريمة وشعبه، ونسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 11, 2020

وقال عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن:“فقدنا بوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، أحد القادة الحكماء الذي كان أخًا كبيرًا لي وصديقًا عزيزًا لوالدي الحسين وحليفًا للأردن في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية بحكمة وتوازن مستندًا إلى مبادئ راسخة، ندعو الله له بالرحمة وللشعب العُماني الشقيق بالصبر والسلوان“.

فقدنا بوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، أحد القادة الحكماء الذي كان أخا كبيرا لي وصديقا عزيزا لوالدي الحسين وحليفا للأردن في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية بحكمة وتوازن مستندا إلى مبادئ راسخة. ندعو الله له بالرحمة وللشعب العُماني الشقيق بالصبر والسلوان — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) January 11, 2020

وأصدرت رئاسة الجمهورية في مصر بيانًا نعت فيه السلطان الراحل، ورد فيه أن“الأمة العربية فقدت زعيمًا من أعز الرجال، قائدًا حكيمًا منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ أنه رمز لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.

وكتب وزير خارجية مملكة البحرين، خالد بن أحمد:“رحم الله القائد العربي الكبير، السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، رجل الحكمة و الحكم الرشيد، و باني عمان الحديثة الناهضة القائمة على الأصالة الراسخة و التاريخ العظيم، اللهم ارحمه و آجره على ما قدم لشعبه وأمته من جهد واهتمام و خير و رعاية، إنا لله و إنا إليه راجعون“.

رحم الله القائد العربي الكبير ، السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور . رجل الحكمة و الحكم الرشيد ، و باني عمان الحديثة الناهضة القائمة على الأصالة الراسخة و التاريخ العظيم .

اللهم ارحمه و آجره على ما قدم لشعبه و أمته من جهد و اهتمام و خير و رعاية . إنا لله و إنا إليه راجعون — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) January 11, 2020

وقدم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تعازيه في وفاة السلطان قابوس، في رسالة بعثها إلى السلطان الجديد هيثم بن طارق، قال فيها إنه فقد ”أخًا عزیزًا ورفیق درب تربطه علاقة شخصیة ممیزة سادھا الود والمحبة وتقاسم معه الأعباء والمسؤولیات، مشيرًا إلى أن“العالم فقد برحیله أحد رجالاته العظام، كما فقدت سلطنة عمان والأسرة الخلیجیة والأمتان العربیة والإسلامیة قائدًا حكیمًا كرس حیاته لخدمة وطنه وشعبه وقضایا الأمتین العربیة والإسلامیة“، وفق ما أفادت ”كونا“.