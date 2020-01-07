الكويت تسجن 4 أشخاص بتهمة تزوير الجنسية

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، بسجن 4 أشخاص بمدد متفاوتة، مدانين بتزوير الجنسية الكويتية.

وفي التفاصيل، تضمن الحكم السجن 7 أعوام لثلاثة أشخاص و5 أعوام للرابع، ورد المبالغ المستولى عليها بناءً على الجنسية الكويتية المزورة، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وهذا ليس أول حكم ضد مزورين للجنسية الكويتية، حيث شهدت المحاكم الكويتية سابقًا عدة قضايا مماثلة انتهت بإدانة المتهمين وسجنهم وعزلهم من وظائفهم.

ويثير ملف الجنسيات المزورة قلقًا رسميًا وشعبيًا في الكويت، بسبب مخاوف من أن يشكل أصحاب الجنسيات المزورة تهديدًا أمنيًا، من خلال المناصب الرفيعة التي يحتلونها في المؤسسات الحكومية، المدنية، والأمنية، والعسكرية.