الجنايات الكويتية تغير موعد محاكمة النفيسي في قضية الإساءة للإمارات‎

قدمت محكمة الجنايات الكويتية، الثلاثاء، موعد جلسة محاكمة النائب السابق عبد الله النفيسي على خلفية اتهامه بالإساءة لدولة الإمارات، حتى تاريخ الـ 12 من الشهر الجاري، بناءً على طلب المحامي عادل عبد الهادي وكيل النفيسي.

وكانت المحكمة قد حددت قبل يومين موعد جلسة محاكمة النفيسي في قضية إساءته للإمارات حتى الثاني من شهر شباط/ فبراير المقبل، بعد إصدارها أمرا بضبط وإحضار النفيسي لتخلفه عن حضور الجلسة السابقة.

وقال المحامي عادل عبد الهادي إنه تقدم اليوم بطلب إلى محكمة الجنايات لتعجيل جلسة محاكمة الدكتور النفيسي، وقد تمت الاستجابة لطلبه وتحديد الجلسة بعد خمسة أيام.

وعممت النيابة العامة، يوم الإثنين، قرار ضبط النفيسي للقبض عليه، الأمر الذي أثار جدلا، بعد تباين في رواية المحكمة التي قالت إنها أخطرت النفيسي بالجلسة إلا أنه لم يلبِ طلبها، في حين نفى وكيل النفيسي إعلامهم بالجلسة السابقة.