ولي عهد البحرين يبحث استقرار المنطقة مع وزير الدفاع الأمريكي‎

بحث ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة هاتفيا اليوم الإثنين مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أهمية الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
وجرى خلال الاتصال ”التأكيد على أهمية مواصلة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية في المنطقة والعالم“.
يأتي ذلك بعد واقعة مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، في ضربة جوية أمريكية يوم الجمعة في بغداد كانت سببا في تصعيد التوتر بالمنطقة.
وتستضيف البحرين الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية، وتتهم المنامة إيران بإثارة الاضطرابات على أراضيها، وهو ما تنفيه طهران.