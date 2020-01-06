ولي عهد البحرين يبحث استقرار المنطقة مع وزير الدفاع الأمريكي‎

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بحث ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة هاتفيا اليوم الإثنين مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أهمية الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وجرى خلال الاتصال ”التأكيد على أهمية مواصلة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية في المنطقة والعالم“. يأتي ذلك بعد واقعة مقتل قاسم سليماني، قائد…