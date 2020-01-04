بومبيو يشكر البحرين لحمايتها الجنود الأمريكيين على أراضيها

قدّم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، الشكر لولي عهد البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة، الشكر على حماية الجنود الأمريكيين في بلاده.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن ولي العهد، تلقى اتصالا هاتفيا اليوم، من بومبيو.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال ”العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، والمساعي لحفظ استقرار المنطقة“.

وتطرقا إلى ”تطورات الأحداث في المنطقة، والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والسلام“.

بدوره أشار بومبيو، في تغريدة بتويتر، إلى تأكيده وولي العهد (خلال الاتصال) على ”أهمية مواجهة تهديدات إيران في المنطقة“.

وقال بومبيو، إنه ”قدم الشكر (لولي عهد البحرين) على مشاركته في حماية الأفراد والمرافق الأمريكية في البحرين“.

وجاء الاتصال على خلفية اغتيال واشنطن لقائد ”فيلق القدس“ الإيراني قاسم سليماني وآخرين بالعاصمة العراقية، بغداد.