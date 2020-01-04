 دبلوماسي إيراني سابق: طهران تلقت رسالة أمريكية عبر قطر‎ – إرم نيوز‬‎

دبلوماسي إيراني سابق: طهران تلقت رسالة أمريكية عبر قطر‎

دبلوماسي إيراني سابق: طهران تلقت رسالة أمريكية عبر قطر‎

المصدر: إرم نيوز

قال الدبلوماسي الإيراني السابق، أمير موسوي، السبت، إن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وصل اليوم إلى طهران، حاملا رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ على خلفية إعلان مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية قرب مطار بغداد، أمس الجمعة.

وكتب موسوي، عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”وزير الخارجية القطري يصل طهران اليوم حاملا رسالة توسل ثالثة من ترامب للقيادة الإيرانية بعدم الرد على جريمته بحق (الشهيدين) قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما“.

وكانت تقارير صحافية تحدثت عن تلقي طهران رسالتين من الولايات المتحدة نقلتهما السفارة السويسرية في إيران، باعتبارها راعية المصالح الأمريكية في إيران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق، تصريحات لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، أكد فيها لنظيره القطري، أن إيران لا تريد التصعيد والتوتر.

ووصف ظريف، الخطوة الأمريكية باغتيال قاسم سليماني في العراق بـ“العمل الإرهابي“، وأن ”واشنطن ستتحمل مسؤولية فعلتها“.

وأشار ظريف إلى أن إيران لا تريد زيادة التوتر، وتعتبر أن وجود القوات الأجنبية هو سبب عدم الاستقرار.

من جانبه، أكد وزير الخارجية القطري حساسية الوضع وضرورة التوصل لحل سلمي لخفض التوتر وإعادة الاستقرار.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أبو مهدي المهندس
أمريكا
إيران
الحشد الشعبي
العراق
تاغ
جواد ظريف
قاسم سليماني
قطر
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث