دبلوماسي إيراني سابق: طهران تلقت رسالة أمريكية عبر قطر‎

قال الدبلوماسي الإيراني السابق، أمير موسوي، السبت، إن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وصل اليوم إلى طهران، حاملا رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ على خلفية إعلان مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية قرب مطار بغداد، أمس الجمعة.

وكتب موسوي، عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”وزير الخارجية القطري يصل طهران اليوم حاملا رسالة توسل ثالثة من ترامب للقيادة الإيرانية بعدم الرد على جريمته بحق (الشهيدين) قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما“.

وزير الخارجية القطري يصل طهران اليوم حاملا رسالة توسل ثالثة من ترامب للقيادة الإيرانية بعدم الرد على جريمته بحق الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما. — Amir Mousawi أمير الموسوي (@AmirMousawi7) January 4, 2020

وكانت تقارير صحافية تحدثت عن تلقي طهران رسالتين من الولايات المتحدة نقلتهما السفارة السويسرية في إيران، باعتبارها راعية المصالح الأمريكية في إيران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق، تصريحات لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، أكد فيها لنظيره القطري، أن إيران لا تريد التصعيد والتوتر.

ووصف ظريف، الخطوة الأمريكية باغتيال قاسم سليماني في العراق بـ“العمل الإرهابي“، وأن ”واشنطن ستتحمل مسؤولية فعلتها“.

وأشار ظريف إلى أن إيران لا تريد زيادة التوتر، وتعتبر أن وجود القوات الأجنبية هو سبب عدم الاستقرار.

من جانبه، أكد وزير الخارجية القطري حساسية الوضع وضرورة التوصل لحل سلمي لخفض التوتر وإعادة الاستقرار.