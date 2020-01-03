 هكذا استقبل الكويتيون مقتل أبو مهدي المهندس المتهم بمحاولة اغتيال أميرهم السابق – إرم نيوز‬‎

هكذا استقبل الكويتيون مقتل أبو مهدي المهندس المتهم بمحاولة اغتيال أميرهم السابق

هكذا استقبل الكويتيون مقتل أبو مهدي المهندس المتهم بمحاولة اغتيال أميرهم السابق

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

استقبل الكويتيون نبأ مقتل القيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، بالغارة الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي، بفرحة عارمة منذ الساعات الأولى لتداول الخبر وتأكيد مقتل المهندس، الذي يصفه الكويتيون بـ“الإرهابي“ لاتهامه بالوقوف خلف عمليات إرهابية في الكويت أبرزها محاولة اغتيال الشيخ جابر الأحمد الصباح في منتصف الثمانينات.

ودفعت عملية مقتل المهندس، واسمه الحقيقي جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، بالكويتيين إلى استذكار فترة الثمانينات من القرن الماضي، وما شهدته بلادهم في تلك الحقبة من عمليات وتفجيرات اتُهم فيها القيادي المهندس المحكوم عليه بالإعدام من قبل إحدى محاكم الكويت.

ويقول الكويتيون الذين عبروا عن سرورهم بمقتل المهندس، الذي تصدر اسمه برفقة قاسم سليماني قائد ”فيلق القدس“ التابع للحرس الثوري الإيراني أحاديث وسائل الإعلام المحلية ومنصات مواقع التواصل: إن ”ما جرى له هو اقتصاص منه لما أقدم عليه من عمليات إرهابية تم اتهامه بها في بلادهم وجزاء لأفعاله الإجرامية“.

وعاود الكويتيون نشر صور ومقاطع فيديو لأميرهم الراحل الشيخ جابر الأحمد بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها عام 1985، المتهم فيها القيادي المهندس، والتي راح ضحيتها 3 أشخاص: اثنان منهم من حرس الأمير وأصيب عدد آخر من المارة.

وتعود حادثة محاولة اغتيال الأمير الراحل جابر الأحمد إلى عام 1985، أثناء توجهه إلى مكتبه في قصر السيف، حيث حاولت إحدى السيارات المتوقفة في الشارع اقتحام موكب الأمير ما أدى إلى انفجارها بسبب ما تحمله من مواد متفجرة أدى إلى احتراق عدة سيارات من الموكب، فيما نجا الشيخ جابر.

وأقام أبو مهدي المهندس في الكويت بعد خروجه من العراق عام 1980، وقد تم اتهامه باستهداف سفارتي أمريكا وفرنسا في الكويت عام 1983 بسيارات مفخخة، والتي توفي فيها 5 أشخاص وأصيب 86 آخرون.

 وحكمت محكمة كويتية عليه بالإعدام العام 1984، كما تم اتهامه بمحاولة اختطاف إحدى طائرات الخطوط الجوية الكويتية العام 1984، ومحاولة اغتيال أمير الكويت الراحل عام 1985.

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