رغم تضخم الورم.. إليسا تظهر بعد غياب 5 سنوات في الكويت (فيديو)

عادت الفنانة اللبنانية إليسا، بسهرة غنائية على أرض المعارض في الكويت بعد غياب 5 سنوات عنه، حيث استقبلها الجمهور بحفاوة كبيرة منذ وصولها مطار الكويت.

وفاجأت إليسا جمهورها بشكل يدها اليمنى التي أظهرت تضخم الورم، رغم أنها ملفوفة بشاش لمحاولة إخفائه، لكنها أزاحت الشاش أثناء تواجدها على المسرح.

وفي تصريحات سابقة، قالت إليسا، إن يدها ستبقى مغطاة كل الوقت؛ لأن ما تعاني منه مرضا مزمنا، مؤكدة أنها في حالة صحية جيدة حاليا.

وظهرت إليسا في مناسبات مختلفة وهي تغطي يدها في المسرح، أو تُخفيها في الصور، غير أنه في كل مرة تُثير قلق الجمهور وتنهال التساؤلات عليها بشأن صحة يدها.

وحدث التورم في يد إليسا كنتيجة لانحباس السوائل الزائدة في الجسم، الذي يظهر عادة في اليدين والقدمين والذراعين والساقين والكاحلين، ويسمى علميا بـ“الوذمة الليمفية“.

وقدمت إليسا عددا كبيرا من الأغاني المتنوعة في حفلها بالكويت كان من بينها: “ كرهني“، و“إلى كل اللي بيحبوني“، و“نفسي أقوله“، و“أنا وحيدة“.

ومن بين الحاضرين لفت الفنانان فرح الهادي وعقيل الرئيسي الأنظار وتداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لهما من الحفل.

وعلى حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“ شكرت إليسا جمهورها من خلال فيديو يختصر أبرز لحظات هذه الليلة علقت عليه ”شكرا الكويت استمتعت بالأداء أمام جمهور رائع، ما زلت أشعر بالطاقة الإيجابية“.

يذكر أن آخر ألبومات إليسا الفنية، ألبوم ”إلى كل اللي بيحبوني“، والذي أعلنت من خلاله تعافيها من مرض سرطان الثدي من خلال كليب الأغنية.