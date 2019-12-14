إليسا تعلن تعافيها من مرض ”السرطان“ تمامًا

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، عن تعافيها الكامل من مرض ”سرطان الثدي“، الذي عانت منه منذ العام الماضي، وذلك بعد رحلة علاج وجلسات في الخارج.

وقالت ”إليسا“، خلال حفلها الغنائي الذي أحيته في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على مسرح الأوبرا بمدينة السادس من أكتوبر في مصر، إنها خاضت رحلة علاجها كاملة، مبينًة أنها ستتواجد على الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر.

وجاء في نص كلمات إليسا:“الحمد لله، صحتي أصبحت بخير، ومبسوطة بعد الشفاء، وسأتواجد خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر على الساحة الفنية“، وأعربت عن سعادتها بالتواجد مع جمهورها في مصر، لأن هناك ”كيمياء“ تجمعها بالشعب المصري، مبديًة احترامها لجميع الشعوب، ومعتبرة مصر بلدها الثاني.

وفاجأت ”إليسا“ الجمهور بإعلان موعد طرح ألبومها المقبل، حيث قالت إنها تواصل التحضيرات، وتسجيل الأغاني هذه الفترة، على أن يتم طرح ألبومها الجديد خلال عيد الفطر المقبل، وسيتضمن 4 أغانٍ باللهجة اللبنانية، وستكون باقي أغنيات الألبوم باللهجة المصرية.

وحرص على حضور حفل ”إليسا“ في مصر كوكبة من المثقفين والفنانين، بينهم: إيمان العاصي، ودينا فؤاد، والإعلامية بوسي شلبي، والإعلامي محمد فودة، فيما تم تكريمها بمنحها درعًا تقديرية عن مشوارها الفني من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وقدمت ”إليسا ”على مدار ساعتين متواصلتين عددًا من الأغاني، منها:“إلى كل اللي بيحبوني، وحشتوني، لو في، كرمالك، سهرني يا ليل، يا مرايتي، أسعد واحدة، عيشالك، خدني معك، كرهني، بتمون، أجمل إحساس، عكس اللي شايفنها“، ومن أغاني الزمن الجميل قدمت: ”لولا الملامة، وطب وأنا مالي“ للنجمة الراحلة وردة الجزائرية، وأغنية ”نسَّم علينا الهوا“ للنجمة فيروز.