الإمارات .. رأس الخيمة تسجل رقمين جديدين في ”غينيس“ ليلة رأس السنة

سجلت إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات رقمين قياسيين جديدين في ”غينيس“ عن فئتي أكبر عدد طائرات من دون طيار لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد، وأطول شلال ألعاب نارية في العالم بامتداد 3788.86 متر، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام) .

وجذبت رأس الخيمة أنظار العالم خلال احتفالات رأس السنة الجديدة 2020، إذ استمرت عروض الألعاب النارية 13 دقيقة بحضور مئات الآلاف من الزوار، بما في ذلك السياح القادمون من كافة أنحاء العالم، كما استقطبت اهتمام جموع المشاهدين من خلال البث المباشر عبر الإنترنت، وأهم شبكات البث التلفزيوني حول العالم.

وفي خطوة ترسخ مكانة رأس الخيمة كعاصمة للسياحة الخليجية لعام 2020، حققت الإمارة إنجازا تاريخيا مع تسجيلها الرقمين القياسيين الجديدين بحضور لجنة تدقيق وتحكيم متخصصة من ”غينيس للأرقام القياسية“، ليرتفع بذلك عدد الأرقام القياسية التي سجلتها عروض الألعاب النارية في رأس الخيمة بـ ”غينيس“ إلى خمسة أرقام قياسية خلال ثلاث سنوات .

وتم تسجيل الرقم القياسي الأول بفضل استخدام 173 طائرة من دون طيار PyroDrones لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد، لاستقبال العالم الجديد عبر تشكيل بصري بشكل الرقم 2020 في السماء، أعقبه ظهور ثريا أنيقة تتدلى منها الأنوار المتألقة، لترسم لاحقا إبداعات تعبيرية ترمز إلى أبرز معالم إمارة رأس الخيمة، حيث تم استخدام أحدث أجهزة الألعاب النارية والتقنيات اللاسلكية لإنارة شواطئ الإمارة وسمائها ببريق مذهل من الألوان والأشكال المبهرة .

أما الرقم القياسي الثاني فكان عن فئة أطول شلال من الألعاب النارية، بامتداد 3788.86 مترًا، لتتفوق رأس الخيمة على الرقم القياسي السابق البالغ 3517.23 متر، والمسجل في فوكوكا في اليابان.

وتطلب الفوز بالرقم القياسي ألا يقل حجم الألعاب النارية عن طول 28 سنتمترا، وبقطر لا يقل عن 3 سنتمترات، وأن تكون معلقة بامتداد 3788.86 متر لتضمن عرضا مذهلا للزوار في ختام هذا الحدث الاستثنائي.

وبدأ الزوار بالتدفق إلى الموقع الرئيس للحدث في جزيرة المرجان، أبرز وجهات السكن والضيافة التي تطورها مرجان، المطور الرئيس لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، في وقت مبكر من المساء، إضافة إلى حضور كثيف في منطقة الحمرا.

وشهد الحدث العديد من الأنشطة الموجهة للعائلات بما في ذلك عربات الطعام، وعروض موسيقى ”دي جيه“ المخصصة للترفيه عن الزوار، وضمان تمضيتهم أوقاتًا رائعة قبل بدء عروض الألعاب النارية.

وللمرة الأولى، استضافت رأس الخيمة حفل العشاء الغنائي الخاص بمناسبة رأس السنة الجديدة، بمشاركة الفنانة نجوى كرم والفنان وليد الشامي.

وكانت عروض الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة الجديدة 2019 في رأس الخيمة قد سجلت رقمين قياسيين جديدين في ”غينيس للأرقام القياسية“ عن فئتي ”أطول سلسلة للألعاب النارية في العالم“ و“أطول خط مستقيم للألعاب النارية في العالم“، في حين دخلت عروض عام 2018 ”غينيس للأرقام القياسية“ عن فئة ”أكبر ألعاب نارية هوائية في العالم“.