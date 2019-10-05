ظاهرة نادرة.. إعصار قمعي في رأس الخيمة شمال الإمارات (فيديو)

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر حالة فلكية نادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم رصد ما يُعرف بالإعصار القمعي، يوم الجمعة، في منطقة برأس الخيمة شمال البلاد.

وتزامن الظهور النادر للإعصار القمعي مع زوبعة رملية أثارت عمودًا ضخمًا من الأتربة والغبار في منطقة جنوب كدرا في إمارة رأس الخيمة.

#Tornado #UAE 04.10.29

إعصار قمعي في منطقة كدرا رأس الخيمة الامارات العربية المتحدة الجمعة ٤ أكتوبر ٢٠١٩.

فمن متى كانت الأعاصير القمعية تضرب الوطن العربي وهذا من أحداث التناوش بسبب اقتراب كوكب العذاب سقر واشتداد التناوش بينه وبينه الشمس والأرض والقمر. pic.twitter.com/MguseQyDqT — علاءالدين نورالدين (@hwa_mahdi) October 4, 2019

وتم رصد الظاهرة من قِبل بعض هواة الطقس الذين ينشطون في مطاردة العواصف والظواهر الفلكية، وقالت حسابات متخصصة في متابعة الأحوال الجوية إن تشكل إعصار قمعي ”تورنيدو“ في منطقة كدرا/رأس الخيمة الإماراتية ناجم عن تعرض بعض مناطق الإمارات وسلطنة عُمان لجزء من منخفض جوي يمتد من إيران.

اعصار قمعي ب كدرا ب رأس الخيمة في الامارات هذا المساء

اليوم الجمعة ٥ صفر ١٤٤١ pic.twitter.com/5I2eaC3YJZ — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) October 4, 2019