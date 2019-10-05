ظاهرة نادرة.. إعصار قمعي في رأس الخيمة شمال الإمارات (فيديو)

ظاهرة نادرة.. إعصار قمعي في رأس الخيمة شمال الإمارات (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر حالة فلكية نادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم رصد ما يُعرف بالإعصار القمعي، يوم الجمعة، في منطقة برأس الخيمة شمال البلاد.

وتزامن الظهور النادر للإعصار القمعي مع زوبعة رملية أثارت عمودًا ضخمًا من الأتربة والغبار في منطقة جنوب كدرا في إمارة رأس الخيمة.

وتم رصد الظاهرة من قِبل بعض هواة الطقس الذين ينشطون في مطاردة العواصف والظواهر الفلكية، وقالت حسابات متخصصة في متابعة الأحوال الجوية إن تشكل إعصار قمعي ”تورنيدو“ في منطقة كدرا/رأس الخيمة الإماراتية ناجم عن تعرض بعض مناطق الإمارات وسلطنة عُمان لجزء من منخفض جوي يمتد من إيران.

 

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