 قرقاش: أين مبدأ تصفير المشاكل الذي دعت له السياسة الخارجية التركية؟ – إرم نيوز‬‎

قرقاش: أين مبدأ تصفير المشاكل الذي دعت له السياسة الخارجية التركية؟

قرقاش: أين مبدأ تصفير المشاكل الذي دعت له السياسة الخارجية التركية؟

المصدر: فريق التحرير

تساءل وزير الدولة للشؤون الخارجية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، عن مدى تطبيق ”مبدأ تصفير المشاكل“ مع دول الجوار الذي أعلنته تركيا قبل أعوام.

وكانت تركيا أعلنت مؤخرًا على لسان رئيسها رجب طيب أردوغان استعدادها للتدخل العسكري في ليبيا لمساندة حكومة الوفاق بمواجهة الجيش الوطني الليبي، الذي يخوض معركة منذ أبريل الماضي لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:“يحق لنا أن نسأل أين هو مبدأ تصفير المشاكل مع دول الجوار الذي دعت له السياسة الخارجية التركية؟“.

وكانت تركيا قد أعلنت إبان تولي أحمد داود أوغلو رئاسة الوزراء خلال الفترة ما بين 2014- 2016، انتهاج مبدأ ”تصفير المشاكل“ مع دول الجوار، وتبادل المصالح عوضًا عن إثارة الأزمات.

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