قرقاش يرد على اتهامات وزير خارجية تركيا

علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع قناة ”الجزيرة“ القطرية، والتي شنّ خلالها هجومًا على الإمارات.

وزعم أوغلو في تصريحات لقناة ”الجزيرة“ أن ”الإمارات حاولت أن تأتي بالقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، بدلاً من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس“.

ورغم غرابة هذه المزاعم كونها لم تصدر عن طرف فلسطيني، لكنّ قرقاش ردّ بشكل مقتصب على موقع ”تويتر“ قائلاً: ”قرأت مقتطفات مقابلة مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا مع أحد برامج قناة الجزيرة القطرية.. ومما قرأت تزداد قناعتي أننا ندير علاقتنا مع أنقرة بحكمة وكياسة أفضل مما تدير تركيا علاقتها مع العالم العربي“.

قرأت مقتطفات مقابلة مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا مع أحد برامج قناة "الجزيرة" القطرية.. ومما قرأت تزداد قناعتي أننا ندير علاقتنا مع أنقرة بحكمة وكياسة أفضل مما تدير تركيا علاقتها مع العالم العربي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 30, 2019

وعدّد وزير خارجية تركيا، خلال تصريحاته، مزاعم بشأن ما يصفه بـ“الدور الإماراتي السعودي“ في المنطقة، فتارة يتهم السعودية بتسببها في تأزم الأزمة اليمنية، وتارة أخرى يتهم الإمارات بتمويل ودعم شخصيات سياسية بعينها في دول عربية.

متابعون سخروا من مزاعم أوغلو، مذكّرين بأن تركيا التي تأوي أبرز قيادات الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تصنفها الحكومات ”تنظيمات إرهابية“، باتت توزّع اتهامات كلامية على دول عربية.