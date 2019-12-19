الكويت.. الطبطبائي ينهار بالبكاء حزنًا على والدته عقب خروجه من السجن (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي، وهو ينهار بالبكاء أمام عدسات الكاميرا حزنًا على والدته.

وأفرجت السلطات الأمنية في الكويت، يوم الخميس، عن الطبطبائي والناشط محمد نايف الدوسري، المدانين في القضية الأشهر سياسيًا في البلد الخليجي، وهي قضية اقتحام مجلس الأمة.

وكان الطبطبائي يتحدث في الفيديو لعدد من وسائل الإعلام عقب الإفراج عنه، قبل أن يذرف بعض الدموع، ليسأله أحد الصحفيين عن سبب بكائه، فرد قائلًا: ”تذكرت أمي“، ليدخل بعد ذلك في نوبة بكاء.

وجاء الإفراج عن المدانين عقب يومين من موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم العفو عن تنفيذ المدة المتبقية من العقوبة بعد أقل من شهر على سجنهما، وذلك بعد أن قدما اعتذارًا إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتوفيت والدة الطبطبائي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أثناء زيارتها له في إسطنبول، حيث تعرضت لأزمة قلبية أُدخلت على إثرها المستشفى لنحو شهرين، قبل أن تفارق الحياة وتعود إلى البلاد برفقة ابنها وليد الذي سمح له أمير الكويت بالمشاركة بتشييع والدته.