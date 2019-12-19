 الإفراج عن الطبطبائي والدوسري بعد عفو أمير الكويت عنهم (صور) – إرم نيوز‬‎

الإفراج عن الطبطبائي والدوسري بعد عفو أمير الكويت عنهم (صور)

الإفراج عن الطبطبائي والدوسري بعد عفو أمير الكويت عنهم (صور)

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أفرجت السلطات الأمنية في الكويت، اليوم الخميس، عن النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي والناشط محمد نايف الدوسري، المدانين في القضية الأشهر سياسيًا في البلد الخليجي، وهي قضية اقتحام مجلس الأمة.

وجاء الإفراج عن المدانين عقب يومين من موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم العفو عن تنفيذ المدة المتبقية من العقوبة بعد أقل من شهر على سجنهم، وذلك بعد أن قدموا اعتذارًا إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

 وتقدم عدد من النشطاء والنواب السابقين بالتهنئة بخروج الطبطبائي والدوسري، حيث كتب النائب السابق فهد الخنة المدان في ذات القضية قبل أن يتم العفو عنه في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، ”قرة عينكم آلطبطبائي خروج وليد من السجن قرة عينكم آلدوسري خروج محمد من السجن واسأل الله أن يتمم الفرج لباقي اخواني المحكومين بقضية المجلس ليعودوا الى وطنهم واهلهم سالمين غانمين“.

وعاد الطبطبائي الذي كان مقيمًا في إسطنبول إلى الكويت برفقة جثمان والدته التي توفيت بعد أزمة صحية تعرّضت لها، بعد سماح أمير البلاد له بالمشاركة في تشييع والدته وعزائها قبل أن يسلّم نفسه للسلطات الأمنية.

وعقب عودة الطبطبائي عاد الدوسري أيضًا إلى البلاد؛ لتنفيذ حكم السجن بحقه وتقديم اعتذار للأمير لطلب العفو عنه، كما سبقه إلى ذلك عدد من المدانين في ذات القضية ومنهم النائب السابق فهد الخنة.

وكانت محكمة التمييز قد أصدرت في شهر تموز يوليو 2018، أحكامها بحق النشطاء الذين شاركوا باقتحام مجلس الأمة، وقارب عددهم الـ70، وتفاوتت الأحكام بحقهم بين السجن والبراءة والامتناع عن النطق بالحكم، ووصلت أحكام الطبطبائي والدوسري إلى ثلاثة أعوام ونصف العام.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أمير الكويت
الحكومة الكويتية
الشرطة الكويتية
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
تاغ
مجلس الأمة الكويتي
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث