كيف ينظر الكويتيون لخروج إحدى الوزارات السيادية من قبضة الأسرة الحاكمة؟‎

رافق الجدل التشكيل الحكومي الكويتي الجديد الذي لم يمض عليه سوى يوم واحد، بعد ما شهده هذا التشكيل من تغييرات ودخول وجوه جديدة، وبقاء أخرى في مناصبها، ليتركز مجمل الحديث حول اسمي وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري ووزير الداخلية أنس الصالح.

وتباين السجال حول الشخصيتين في اتجاهين مختلفين؛ فبينما واجهت أسيري انتقادات بسبب مواقف سابقة لها من أحداث بإحدى دول الخليج، لم تنقص حدة السجال حول الوزير أنس الصالح الذي تولى إحدى الوزارات السيادية (الداخلية) التي تعتبر من الوزارات المحصورة بآل الصباح والتي لم يسبق أن تولاها شخص من خارج العائلة الحاكمة منذ تأسيس وزارة الداخلية عام 1962 في الكويت.

وأنس الصالح هو سياسي كويتي بارز، ولد في سبعينيات القرن الماضي، حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتمويل من إحدى الجامعات الأمريكية، شغل عدة مناصب وزارية سابقًا منها وزارة المالية والنفط والتجارة، وشغل في حكومة جابر المبارك المستقيلة منصب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قبل أن يتقلد منصب وزير الداخلية في الحكومة الجديدة.

نكث للعهد

وسُلطت على قرار تعيين الصالح الكثير من التحليلات تخللها ردود فعل واسعة من نشطاء ونخب كويتية إلى جانب بعض من أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت (آل الصباح).

وينتقد الشيخ علي جابر العلي الصباح هذا التحوُل المفاجئ بإسناد وزارة سيادية إلى شخص من خارج الأسرة الحاكمة، مؤكدًا أن انتقاده ليس لشخص أنس الصالح، في حين وصف ما حصل بأنه نكث لعهد صباح الأول بإسناد مهمة ”الحفاظ على أعراض أهل الكويت“ إلى آل الصباح.

أنس الصالح وزيرا للداخلية????

الانتقاد ليس شخصي

عاهد صباح الأول أهل الكويت الحفاظ على اعراضهم

مهمة أوكلها آل صباح جل اهتمامهم أوكلت الى الاكفاء منهم عبدالله مبارك صباح السالم سعد العبدالله

هل هذا بداية نكث العهد

من أجل الكويت

على آل صباح تصحيح الخطأ مباشرة — علي جابر العلي الصباح (@busalem2011) December 17, 2019

ويتابع الشيخ علي في تغريدة عبر حساب منسوب له في ”تويتر“، بأن ”آل الصباح بذلوا جهدهم على مضي السنوات الماضية للحفاظ على أهل الكويت، وأن ما حدث حاليًا هو خطأ عليهم تصحيحه مباشرةً“.

ويقول الشاب صباح الصباح في حسابه الذي يتابعه أكثر من 17 ألف شخص، في إشارة منه إلى قضية تعيين أنس الصالح، ”تكليف وزيره ذات آراء مشبوهه لن يكون المنخل الذي يغطي فيه شمس ( تكليف أنس على الداخلية ) لا خير فينا ان لم نقلها“.

تكليف وزيره ذات آراء مشبوهه لن يكون المنخل الذي يغطي فيه شمس ( تكليف أنس على الداخلية ) لا خير فينا ان لم نقلها .. — صبـــاح الصبـــاح (@alsabah_sabah) December 18, 2019

ووافق الناشط والمستشار خالد العوضي رأي الشيخ علي جابر العلي الصباح بضرورة إبقاء وزارة الداخلية بيد أبناء الأسرة الحاكمة، ”نستغرب هذا التحول اللامبرر له في اختيار انس الصالح وزيرا للداخليه وهناك شخصيات من الأسره الحاكمة لها خبرات طويله في المجال العسكري والأمني والشرطي“.

اتفق معاك بهذا الشأن ولذلك نستغرب هذا التحول اللامبرر له في اختيار انس الصالح وزيرا للداخليه وهناك شخصيات من الأسره الحاكمة لها خبرات طويله في المجال العسكري والأمني والشرطي — خالد العوضي . بوعبدالله (@AlawadhiKhaled) December 17, 2019

ويصف الصحفي مشاري محمد الأسود الكاتب في صحيفتي (الراي والسياسة) المحليتين، أن ما تضمنه التشكيل الوزاري من وجوه مكررة وإعطاء وزارة سيادية للوزير أنس الصالح هو ”صدمة للشارع“، متابعًا في أن ”التأثيرات والتدخلات واضحة جدًا“.

بعد انتظار طال أسابيع توقعنا خلالها تغيير كبير ورؤية جديدة ونهج جديد ، لكن الذي حصل صدمة للشارع و تكرار بعض الوجوه

و إعطاء وزارة سيادية لـ #أنس_الصالح التأثيرات والتدخلات واضحة جداً#التشكيل_الوزاري — مشاري محمد الأسود???? (@Msharialaswd) December 17, 2019

ورأت الأكاديمية شيخة الجاسم قبيل الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة وإسناد وزارة الداخلية لـ أنس الصالح، أن هذا الأمر سيكون لفترة محدودة ولهدف معين وليس من الضرورة أن يكون هذا بداية لنهاية مسمى الوزارات السيادية.

وكغيرها من القضايا، واجهت هذه القضية تأييدًا ودعمًا من آخرين اعتبروا أن توزير شخص من خارج الأسرة الحاكمة ”هو قرار سليم وتكريس للديمقراطية لوجود أشخاص أكفاء قادرين على القيام بمهام هذه الوزارة والحفاظ على أمن البلاد، لكون الكويت دولة مؤسسات يحكمها القانون“.

إذا كانت دولة قانون ودولة مؤسسات والقانون فوق الجميع مالمانع أن يكون وزير الداخلية من الشعب !! هناك دول ملكية وراثية رئيس الوزراء من الشعب!!! وليس وزير داخلية فقط !! مهمة حفظ أعراض اهل #الكويت هي مهمة الدولة ككيان ولا تتعلق بشخص بذاته أو عائلة بذاتها نحن الأن عصر " الدولة " ياشيخ — بــدر الـــرشيـــدي (@R_bader_R) December 17, 2019

وأدت الحكومة الكويتية الجديدة التي يرأسها الشيخ صباح الخالد اليمين الدستورية يوم أمس الثلاثاء، أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث تضمنت دخول بعض الأسماء الجديدة وبقاء أسماء من الوزارة السابقة فضلًا عن حصول المرأة على ثلاث حقائب، وبقيت الوزارتان السياديتان (الدفاع والخارجية) بقبضة آل الصباح.