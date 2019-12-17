غدير أسيري.. وزيرة في حكومة الكويت الجديدة تواجه انتقادات لاذعة بعد تعيينها مباشرةً‎

لم تمضِ ساعات قليلة جدًا على إعلان تعيين أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة، حتى بدأت الهجمة الإعلامية من قبل نواب ونشطاء اعتبروا أن التشكيل الجديد ”لم يحقق طموحات الكويتيين“ بعد تضمنه بعض الأسماء المثيرة للجدل، ومنهم وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري.

وعُينت الدكتورة غدير أسيري في منصبها الجديد اليوم الثلاثاء، وأدت اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى جانب الوزراء الآخرين، وتعتبر أسيري من الوجوه الجديدة في هذه الحكومة التي يترأسها الشيخ صباح الخالد.

سبب الانتقاد

وأحدث تعيين أسيري ضجة بين الكويتيين بعد تداولهم تدوينات سابقة منسوبة إليها تضمنت تعليقات مثيرة، قيل ”إنها تمس الثوابت الدينية والإسلامية والوطنية وتهدد مصالح الكويت مع دول الخليج“.

وتضمنت التدوينات التي جعلت الوزيرة أسيري في خانة الاتهامات ”انتقادات لها للقيود الدينية التي يفرضها بعض الأطراف في الكويت، إضافة إلى نقدها قبل أعوام تدخل قوات درع الجزيرة، وهي (قوات عسكرية من دول مجلس التعاون الخليجي) في البحرين عام 2011 أثناء الاضطرابات التي شهدتها البحرين آنذاك“.

وقال البرلماني محمد براك المطير إن تعيين الوزيرة غدير يعرض مصالح البلاد للخطر: ”إلى رئيس الوزراء.. هل انت مجبر على توزيرها ولا بكيفك!!.. وهل مصلحة البلد والمصالح الإستراتيجية مع دول الخليج، خاصة السعودية والبحرين مهمة لك ولا لأ.. هل تعلم عن هالتغريدة!! وهل حاسبتوها مثل محاسبتكم وملاحقتكم لباقي المغردين!! ليش تحدونا على محاسبتكم بتعريض مصالح البلد للخطر!!“.

إلى رئيس الوزراء.. هل انت مجبر على توزيرها ولا بكيفك!!.. وهل مصلحة البلد والمصالح الاستراتيجية مع دول الخليج وخاصة السعودية والبحرين مهمة لك ولا لأ.. هل تعلم عن هالتغريدة!! وهل حاسبتوها مثل محاسبتكم وملاحقتكم لباقي المغردين!!

ليش تحدونا على محاسبتكم بتعريض مصالح البلد للخطر!! pic.twitter.com/HnqRxnlTEv — محمد براك المطير (@MBALMUTAIR) December 17, 2019

واعتبر النائب أسامة الشاهين أن توزير أسيري ”استفزازي“ قائلًا: ”تنسب للدكتورة أسيري تصريحات كثيرة مخالفة للثوابت الإسلامية والوطنية، توزيرها محل استفزاز لا استقرار .. وسبب تصادم لا تعاون !!“.

تنسب للدكتورة أسيري تصريحات كثيرة مخالفة للثوابت الإسلامية والوطنية، توزيرها محل استفزاز لا استقرار .. وسبب تصادم لا تعاون !! pic.twitter.com/BvWmWnCR7m — أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) December 17, 2019

وكتب الصحفي والناشط السياسي عبد الله المسفر: ”ماغردت به الوزيرة غدير أسيري يُخالف توجهات سمو الأمير حفظه الله، في سعي سموه الدائم على تكاتف دول الخليج، ورفض سموه لكل مايهدد مصالح دولته، ودائمًا يدعو سموه الجميع لتعزيز هذا التوجه، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، التاريخ لايُنسى بالحذف“.

حذف حسابها

ولم يقتصر النقد للوزيرة أسيري على التغريدات القديمة المنسوبة لها، بل زادت حدة النقد عقب قيام الوزيرة بحذف حسابها في ”تويتر“ قبيل تعيينها في المنصب الجديد.

ووصفت الدكتورة ريم العسعوسي حذف أسيري لحسابها بالخطأ والهروب، قائلةً ”الخطأ الذي ارتكبته د.غدير أسيري هو إغلاق حسابها بتويتر، هذا هروب وأعتقد أنها تملك الحجة والقدرة على الرد المقنّع لو شاءت، أما عن انتقادها الحكومة وانتقادها الفساد فرئيس الحكومة السابق اعترف بوجود الفساد وانتقده، بالنهاية نحن بلد ديمقراطي لنا الحق بالانتقاد بالشكل القانوني المباح“.

ماغردت به الوزيرة غدير أسيري يُخالف توجهات سمو الأمير حفظه الله في سعي سموه الدائم على تكاتف دول الخليج ورفض سموه لكل مايهدد مصالح دوله ودائماً يدعو سموه الجميع لتعزيز هذا التوجه خاصة في وسائل التواصل الإجتماعي

التاريخ لايُنسى بالحذف #التشكيل_الوزاري pic.twitter.com/JGwbZtY2Wk — عبدالله المـسفـر (@aladwannii) December 17, 2019

الخطأ الذي ارتكبته د.غدير أسيري هو إغلاق حسابها بتويتر.

هذا هروب واعتقد انها تملك

الحجة والقدرة على الرد المقنع لو شاءت.

أما عن انتقادها الحكومة وانتقادها الفساد

فرئيس الحكومة السابق اعترف بوجود الفساد وانتقده

بالنهاية نحن بلد ديمقراطي لنا الحق بالانتقاد بالشكل القانوني المباح. — د. ريم العسعوسي???????? (@DrReemAlasoussi) December 17, 2019

سالفة كل واحد يحطونه وزير يحذف حسابه في تويتر .. مؤشر سلبي وسيئ على الوزير .. ما هي مشكلة أنك غيرت مواقفك عبر سنوات التغريد .. لكن المشكلة إنك ما أنت واثق من قدرتك على الدفاع عن مواقفك السابقة لذلك فضلت "دفنها" قبل القسم! — سعود العصفور (@SaudAlasfoor) December 17, 2019

واعتبر الكاتب سعود العصفور أن حذف الحساب ”مؤشر سلبي“ معلقًا في تغريدة بالقول: ”سالفة كل واحد يحطونه وزير يحذف حسابه في تويتر .. مؤشر سلبي وسيئ على الوزير .. ما هي مشكلة أنك غيرت مواقفك عبر سنوات التغريد .. لكن المشكلة أنك ما أنت واثق من قدرتك على الدفاع عن مواقفك السابقة لذلك فضلت ”دفنها“ قبل القسم!“.

دعم للوزيرة

ورغم حجم الانتقادات فقد لاقت الوزيرة الجديدة، تأييدًا ودعمًا لها من قبل نشطاء آخرين، اعتبروا أن ”ما أدلت به سابقًا هو رأي شخصي كمواطنة، وهي آراء قديمة قد تكون تغيَرت ولا علاقة لها بعملها الوزاري“.

وقال الإعلامي سعد العجمي ”ضد أراء دكتورة غدير أسيري أم معها، ضد توزيرها من عدمه، ضد إغلاق حسابها في تويتر أو معه، كل هذا ليس مهمًا، المهم هو أداء دكتورة غدير بعد أداء القسم وإنجازها في منصبها، هذا هو المعيار الحقيقي لمدى استحقاقها المنصب، عدا ذلك تبقى مجرد أراء يحترم أصحابها جميعًا“.

ضد أراء دكتوره غدير أسيري أم معها ، ضد توزيرها من عدمه ، ضد أغلاق حسابها في تويتر أو معه ، كل هذا ليس مهماً ، المهم هو أداء دكتوره غدير بعد أداء القسم وأنجازها في منصبها هذا هو المعيار الحقيقي لمدى استحقاقها للمنصب ، عدا ذلك تبقى مجرد أراء يحترم اصحابها جميعا. — سعد العجمي (@saadal3jmi) December 17, 2019

وعلق الناشط والإعلامي خالد الحجرف مدافعًا عن الوزيرة: ”يقولون سبب رفضهم لتوزير #غدير_أسيري تغريدتها ضد البحرين، وهو كذب، والسبب الحقيقي هو أنها ضد توجه الأخوان داخليًا (تنتقدهم بالمنطق والحجه) مشكلة الأخوان أنهم ديمقراطيون، إذا يبون يقولون رأيهم ضد أي شخصية، لكنهم يمارسون الإرهاب الفكري ضد من يخالفهم بكل شيء مشروع وغير مشروع“.

يقولون سبب رفضهم لتوزير #غدير_اسيري تغريدتها ضد البحرين وهو كذب والسبب الحقيقي هو انها ضد توجه الاخوان داخليا ( تنتقدهم بالمنطق والحجه )

مشكلة الاخوان ديمقراطيين اذا يبون يقولون رايهم ضد اي شخصيه ولكنهم يمارسون للإرهاب الفكري ضد من يخالفهم بكل شيئ مشروع وغير مشروع pic.twitter.com/29Tq6P9Wcu — خالد الحجرف (@KhaledALhjraF) December 17, 2019

والدكتورة غدير أسيري ناشطة سياسية، من مواليد الكويت عام 1977، حصلت على درجة الليسانس في الفلسفة من جامعة الكويت، وعلى درجة الماجستير في الخدمة العامة من إحدى الجامعات الأمريكية، وعلى درجة الدكتوراه في السياسة الاجتماعية من إحدى جامعات المملكة المتحدة.

وتم تعيينها في الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها بعد شهر من تعيين رئيس الوزراء صباح الخالد وتكليفه باختيار أعضاء المجلس الوزاري، خلفًا للحكومة السابقة التي تقدمت باستقالتها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد صدام مع مجلس الأمة وتبادل اتهامات بين عدة وزراء حول قضايا فساد مالي في قطاعات حيوية في البلاد.