الكويت.. أنباء عن عفو أميري يشمل الطبطبائي والدوسري

أعلن الأستاذ بكلية التربية في الكويت، فهيد الهيلم، عن توجه الحكومة الكويتية لإصدار مرسوم عفو عن النائب السابق وليد الطبطبائي، والناشط محمد نايف الدوسري المتواجدين في السجن منذ أسابيع، بعد إدانتهما في قضية اقتحام مجلس الأمة، التي تعتبر أشهر قضية سياسية في البلاد.

وقال الهيلم في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“: ”لله الحمد من قبل ومن بعد فقد تم توجيه الحكومة لإصدار مرسوم عفو عن الأخوين الفاضلين د.وليد الطبطبائي، ومحمد نايف الدوسري، فشكرًا لسمو الأمير ونفرح بهم وبالجميع إن شاء الله أحرارًا وبين أسرهم وأحبتهم“.

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لله الحمد من قبل ومن بعد فقد تم توجيه الحكومة لإصدار مرسوم العفو عن الأخوين الفاضلين د.وليد الطبطبائي ومحمد نايف الدوسري .. فشكرا لسمو الأمير ونفرح بهم وبالجميع إن شاء الله أحراراً وبين أسرهم وأحبتهم

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– — فهيد الهيلم (@alhailam) December 17, 2019

بدوره وجَه أنور مساعد الطبطبائي شقيق النائب السابق وليد، الشكر لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولكل من سعى للعفو عن شقيقه الذي سلَم نفسه للجهات الأمنية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي؛ لتنفيذ الحكم وتقديم اعتذار للأمير سعيًا للعفو عنه.

#الحمدلله

شكراً لصاحب السمو أمير البلاد و لكل من سعى للعفو — ‏أنور مساعد الطبطبائي (@anwartab) December 17, 2019

وعاد الطبطبائي الذي كان مقيمًا في إسطنبول إلى الكويت برفقة جثمان والدته التي توفيت بعد أزمة صحية تعرضت لها، بعد سماح أمير البلاد له بالمشاركة في تشييع والدته وعزائها قبل أن يسلِم نفسه للسلطات الأمنية.

وعقب عودة الطبطبائي عاد الدوسري أيضًا إلى البلاد؛ لتنفيذ حكم السجن بحقه وتقديم اعتذار للأمير لطلب العفو عنه، كما سبقه إلى ذلك عدد من المدانين في ذات القضية ومنهم النائب السابق فهد الخنة.

ويواجه كل من الطبطبائي والدوسري أحكامًا بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام في القضية التي صدر فيها حكم نهائي في شهر تموز/يوليو 2018، بحق النشطاء الذين شاركوا باقتحام مجلس الأمة، وقارب عددهم الـ70، وتفاوتت الأحكام بحقهم بين السجن والبراءة والامتناع عن النطق بالحكم.