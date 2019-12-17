اتهام شيخ من آل الصباح بحجز سوري وتعذيبه بشقة في الكويت

واجه أحد أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت، اتهامًّا بالاعتداء على وافد سوري وضربه وشتمه بعد ساعات من احتجازه داخل شقة في منطقة صباح السالم، بعد يومين من اتهام شيخ آخر بالاعتداء على موظف بوزارة التعليم العالي وتهديده بالقتل.

وتضمنت تفاصيل القضية حسب ما نقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصدر مطلع، أن ”أحد أبناء الأسرة الحاكمة قام باحتجاز سوري بسبب خلاف مالي معه، لمدة 12 ساعة وقام بمساعدة عدد من المرافقين بشتمه وضربه بالعصي والأحذية، والاستيلاء على هاتفه الشخصي“.

وأوضح المصدر أن ”السوري المجني عليه توجَّه إلى المخفر وقام بتقديم شكوى ضد الشيخ متهمًا إياه بضربه وشتمه وحجز حريته، إذ تمَّ تسجيل قضية بعد أن أدلى السوري ببيانات الشيخ وحده دون مرافقيه“.

وأضاف المصدر أن ”القضية أحيلت إلى النيابة العامة، وباشر رجال المباحث الجنائية بجمع المعلومات لضبط المتهم والاستماع إلى أقواله؛ ما تبيَّن أن هناك بضع قضايا أخرى مسجلة بحقه“.

ولا تعدُّ هذه الحادثة الأولى بحق أبناء الأسرة الحاكمة، فقد تم منذ نحو شهر إخلاء سبيل الشيخ عبد الله سالم الأحمد الصباح، المتهم بالإساءة لضابط في وزارة الداخلية وإهانته بسبب معاملة رفضها الضابط، دفعت الشيخ لتهديده وفق مقطع صوتي منسوب إليه، وذلك عقب تنازل الضابط عن حقّه تجاه الشيخ عبد الله.