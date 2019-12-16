بعد طول انتظار..طريق سريع بين سلطنة عمان والسعودية قريباً

أعلن مسؤول في سلطنة عمان عن افتتاح المنفذ البري والبالغ طوله 680 كیلومترًا الذي يربط السلطنة مع السعودية في القريب العاجل.

وقال رئیس مجلس إدارة الھیئة العامة للترويج والاستثمار وتنمیة الصادرات في سلطنة عمان، يحیى بن سعید الجابري، إن المنفذ المزمع افتتاحه سیساھم في توسیع وتسريع حجم التبادل التجاري والاستثماري بین البلدين حیث يختصر المسافة بینھما بأكثر من 800 كیلومتر.

ومنذ شهور ومواطنو البلدين يترقبون انتهاء الطريق الجديد بين السلطنة والممكلة عبر الربع الخالي، ما سيختصر المسافة بأكثر من 800 كلم، ويؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بشكل كبير.

وتمت ازالة ما يزيد عن 130 مليون متر مكعب من رمال الصحراء لإنشاء الطريق الذي يمر عبر ولاية عبري شمال غرب السلطنة ويبلغ طوله نحو 680 كلم.

وحتى الآن يبلغ طول الطريق الوحيد بين عمان بالسعودية نحو 1638 كلم ويمر عبر الإمارات العربية المتحدة لتصل فترة الرحلة الى ما بين 16 و18 ساعة.

ويمر الطريق الجديد عبر حقول النفط العمانية في منطقة ”تنام“ بولاية عبري ويربطها مع الربع الخالي في السعودية، ويعتبر معجزة هندسية؛ إتم إنشاؤه عبر رمال أكبر صحراء في العالم، بحسب القائمين عليه.