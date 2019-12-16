إيران: مباحثاتنا مع السعودية تقتصر على الحج والعمرة

أكدت إيران، اليوم الاثنين، أن مباحثاتها مع السعودية ”تقتصر على قضايا الحج والعمرة“، نافية في الوقت ذاته وجود مفاوضات خارج هذا الإطار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي عند سؤاله عن وجود مفاوضات مع السعودية، إنه ”لا يوجد حوار مع الجانب السعودي خارج إطار قضايا الحج والعمرة“.

وفيما يتعلق بالاحتجاجات في العراق، اعتبر موسوي، أن ”الأحداث في العراق ليست في مصلحة الشعب العراقي“، مضيفًا أن ”إيران لا تتدخل في شؤون العراق ونأمل بعودة الاستقرار إليه“.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى اليابان المقررة أواخر الشهر الجاري، ”محسومة“، مضيفًا أن ”إيران واليابان دولتان صديقتان منذ زمن طويل ومن الطبيعي أن يزور روحاني هذا البلد، بعدما زار شينزو آبي، طهران، في يونيو الماضي، في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء ياباني للجمهورية الإيرانية منذ عام 1978“.

وحث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي على ”الوفاء بالتزاماتها تجاه طهران فيما يتعلق بتحقيق مصالح إيران الاقتصادية في ظل العقوبات الأمريكية“.