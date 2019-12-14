ولي عهد أبوظبي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني تعزيز التعاون العسكري

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في العاصمة أبوظبي، اليوم السبت، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا.

وقال بيان إماراتي رسمي، إنه تم بحث ”علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون الدفاعية والعسكرية والإمكانات، والسبل الكفيلة بتطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة“.

وأكد البيان أن الشيخ محمد بن زايد والمسؤول الباكستاني، تبادلا ”وجهات النظر حول تطورات الأوضاع والقضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك“.

كما أكد الجانبان حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز تعاونهما والعمل المشترك لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، وبما يدعم جهود الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي.