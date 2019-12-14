رئيس وزراء ماليزيا: العقوبات الأمريكية على إيران تنتهك القانون الدولي

قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد خلال مؤتمر في قطر، اليوم السبت، إن العقوبات الأمريكية على إيران تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأضاف خلال كلمة له بمنتدى الدوحة الذي حضره أيضًا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني:“لا تؤيد ماليزيا إعادة فرض عقوبات أحادية على إيران من قبل الولايات المتحدة“.

وأكد أن ماليزيا ودولًا أخرى فقدت ”سوقًا كبيرة“ بسبب العقوبات على إيران.

وتابع:“هذه العقوبات انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.. الأمم المتحدة هي التي يمكنها فقط تطبيق عقوبات بما يتفق مع الميثاق“.